Jakob Jantscher verlässt den SK Sturm

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den Abschied von Jakob Jantscher bekannt. Der 34-jährige Angreifer kam mit dem Wunsch einer Veränderung auf den Verein zu und wechselt – vorbehaltlich eines noch zu absolvierenden Medizinchecks – ins Ausland.

Jantscher stammt aus der Jugend des SK Sturm, durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Schwoazn und schaffte den Durchbruch bei den Profis, für die er insgesamt 250 Pflichtspiele absolvierte, in denen ihm 58 Tore sowie 69 Vorlagen gelangen. „JJ“ absolvierte 23 Partien für das österreichische A-Nationalteam, wurde unter anderem 3 Mal österreichischer Cupsieger mit den Schwoazn sowie Spieler der Saison 2021/22. Jantschers Aufnahme in den Legendenklub des SK Sturm wird lediglich einen Formalakt darstellen, solange Jantscher aktiv ist, wird seine Rückennummer 13 als Zeichen der Anerkennung seiner Leistungen für den Verein nicht vergeben. Jakob Jantscher wird beim morgigen Spiel gegen Blau Weiß Linz in der Merkur Arena gebührend verabschiedet.

Präsident Christian Jauk betont: „Jakob Jantscher ist schon jetzt eine der Ikonen der Sturmgeschichte und ein unglaublich verdienstvoller Spieler des SK Sturm. Wir hatten den Plan, Jakob nach seiner aktiven Karriere weiter im Verein zu halten und ich bin zuversichtlich, diesen Plan lediglich zeitversetzt umsetzen zu können. Es ist natürlich schade, dass uns ,JJ‘ verlässt – dennoch war es für uns klar, ihm noch einmal ein neues Abenteuer zu ermöglichen. Wir wünschen Jakob nur das Beste für seine zukünftigen Aufgaben und werden ihn in Graz immer mit offenen Armen willkommen heißen.“

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sagt: „Jakobs Verdienste für den SK Sturm sind unbestritten, er war und ist sowohl am als auch abseits des Platzes ein Vorzeigeprofi und eine Identifikationsfigur dieses Klubs. Dafür will ich mich bei ihm bedanken. Wir haben uns mit ihm in guten Gesprächen auf seine neue Rolle in dieser Saison verständigt, respektieren nun aber auch absolut seine Entscheidung, sich nochmals verändern zu wollen und wünschen ihm nur das Beste für seine neuen sportlichen Aufgaben. Auch zu seiner Zukunft nach der aktiven Karriere habe ich mit Jakob bereits sehr gute Gespräche geführt – ich freue mich auf ein Wiedersehen in Schwarz-Weiß.“

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: „Kaum ein Spieler unserer jüngeren Geschichte verkörpert und repräsentiert den SK Sturm so sehr wie Jakob Jantscher. Er war und ist ein echter Botschafter unseres SK Sturm und der von uns gelebten Werte. In Abstimmung mit dem Beirat zur Bewahrung der Tradition und Klubidentität wird Jakobs Nummer 13 Zeit seiner aktiven Karriere nicht vergeben, wir wünschen Jakob nur das Beste für seine Zukunft und freuen uns, ihn bald wieder in Graz begrüßen zu dürfen.“

Jakob Jantscher selbst meint: „Jeder weiß, was mir der SK Sturm bedeutet, das wird sich auch nie ändern. In mir lodert allerdings auch immer noch das Feuer, mich täglich zu beweisen – deswegen will ich nochmals ein neues Abenteuer im Ausland wagen. Ich will mich auch auf diesem Wege bei den Fans des SK Sturm, meinen Mitspielern und den Verantwortlichen im Verein bedanken – es war eine unvergessliche Zeit hier bei meinem Herzensklub und ich verspreche schon jetzt: Man sieht sich wieder. Auf die Schwoazn!“

(Pressemeldung SK Sturm)