1.7 Millionen-Deal: Barbados-Verbandsmedienchef bestätigt Gales Wechsel zum SK Rapid

Wir berichteten bereits vor drei Tagen vom Interesse des SK Rapid an einem jungen Flügelspieler aus Barbados. Da allerdings neben den Hütteldorfern auch die Young Boys Bern, Rakow Czestochowa und Wisla Krakau an dem 21-jährigen Thierry Gale dran waren, sprach nicht allzu viel für einen Transfer, zumal der FC Dila Gori eine siebenstellige Ablöse forderte.

Nun meldete sich allerdings auf Twitter bzw. X der Journalist Anmar Goodridge-Boyce zu Wort, der gleichzeitig auch der Leiter des Medienbereichs der Barbados Football Association und somit eine mehr als ernstzunehmende Quelle ist.

🚨EXCLUSIVE : FC Dila Gori have accepted a bid in the region of $1.7 million from Austrian giants SK Rapid Wien for left winger Thierry Gale.

The 21 year-old Barbadian will fly to Austria tomorrow or Friday to agree personal terms and complete his medical. WE’RE ON OUR WAY. pic.twitter.com/mKoUWgyR4d

— Anmar Goodridge-Boyce (@anmargboyce) August 24, 2023