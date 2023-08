Hype um US-Stürmer Adeniran: Auch Rapid unter den Interessenten?

Der nigerianisch-stämmige US-Stürmer Samuel Adeniran weckt Begehrlichkeiten in mehreren Ländern. Mehrere Quellen wollen wissen, dass auch Rapid unter den Interessenten für den gebürtigen Texaner...

Der nigerianisch-stämmige US-Stürmer Samuel Adeniran weckt Begehrlichkeiten in mehreren Ländern. Mehrere Quellen wollen wissen, dass auch Rapid unter den Interessenten für den gebürtigen Texaner ist. Das darf allerdings aus mehreren Gründen bezweifelt werden.

Der 24-jährige Adeniran ist ein 196cm großer Stoßstürmer, der aktuell bei St. Louis City in der Major League Soccer unter Vertrag steht. Auch wenn er nicht durchgängig in der höchsten Leistungsklasse spielte, gibt es aufgrund seiner soliden Trefferquote bereits einige Interessenten für den Offensivmann, der trotz seiner Größe auch an den Flügeln eingesetzt werden kann. In der Pole Position soll sich der tschechische Meister Sparta Prag befinden, aber auch Ingolstadt, Rosenborg und angeblich auch Rapid sollen ein Auge auf den US-Amerikaner geworfen haben.

Adeniran durchlebte eine interessante Karriere, spielte bereits in mehreren Ländern. Als Teenager kickte er im Nachwuchs des portugiesischen Klubs Belenenses, danach in Spanien für die zweite Mannschaft von Leganés, Guadalajara und Castellón und schließlich in Deutschland für die Kickers Emden und den Regionalliga-Klub Atlas Delmenhorst. Erst im Frühling 2021 kehrte er zurück in die USA, wo er zumeist in der zweiten Liga, der USL Championship spielte, speziell für Tacoma Defiance und den San Antonio FC.

Aktuell spielt Adeniran in der MLS für St. Louis City, wo er in der laufenden Spielzeit in zwölf Spielen fünf Tore und einen Assist beisteuerte. In der vergangenen Woche erzielte er beim 6:3 gegen den Austin FC einen Doppelpack und auch das Tor der Runde in der US-Profiliga.

Cheeky finish 🔥 Samuel Adeniran is your @ATT 5G Goal of the Matchday winner. #AllForCITY https://t.co/zFknzQbgFC pic.twitter.com/7KIZ4k4Wud — Major League Soccer (@MLS) August 23, 2023

Dass Rapid ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des US-Stürmers hat – und sich dabei gegen die namhaften Konkurrenten durchsetzen kann – ist allerdings unwahrscheinlich. Guido Burgstaller ist im Sturmzentrum der Hütteldorfer eine Bank und mit Fally Mayulu verfügt Rapid über einen ähnlichen Spielertyp wie Adeniran als Ersatzmann.

Zudem haben die Hütteldorfer zum Ende der Transferzeit noch andere Baustellen zu bewältigen, etwa wegen der Verletzung von Abwehrchef Nenad Cvetkovic und potentiell auch für die linke Flügelposition oder die Position des rechten Außenverteidigers.

Es ist daher eher anzunehmen, dass Rapid hier als „Zusatzinteressent“ verwendet wird, um den Hype um den US-Stürmer ein wenig anzuheizen. Dass bei den Hütteldorfern am Transfermarkt noch etwas passieren wird, ist sehr wahrscheinlich, allerdings wohl nicht auf der Stürmerposition.