Fiorentina-Coach: „Uns erwartet eine einschüchternde Atmosphäre“

Die Fiorentina stand in der vergangenen Saison im Finale der Europa Conference League und trifft nun im Playoff auf den SK Rapid. Die Hütteldorfer hätten kaum einen schwereren Gegner für dieses Spiel zugelost bekommen und gehen als klarer Außenseiter ins Spiel. Nachdem wir euch gestern bereits einige Personalupdates zum Gegner präsentierten, wollen wir uns nun ansehen, ob Fiorentina-Trainer Vincenzo Italiano zu der bevorstehenden Aufgabe im Rahmen einer Pressekonferenz sagte.

Vincenzo Italiano trainiert seit Sommer 2021 die ACF Fiorentina und führte seine Mannschaft in der vergangenen Europa Conference League Saison bis ins Endspiel, wo man sich West Ham United knapp und etwas unglücklich geschlagen geben musste. Der Coach betonte auf der Pressekonferenz, dass diese internationalen Spiele für die Entwicklung und Erfahrung der Mannschaft enorm wichtig waren. Gleichzeitig mahnte er aber, dass im Fußball alles passieren kann und seine Mannschaft das Spiel gegen den SK Rapid nicht auf die leichte Schulter nehmen darf.

Als Nachteil sieht er an, dass der österreichische Vertreter früher in die Saison startete und bereits mehr Pflichtspiele absolvieren konnte. Darauf will er seine Spieler noch einmal hinweisen, damit sie nicht glauben, dass diese Begegnung ein Selbstläufer werden würde:

„Rapid hat viel mehr Spiele bestritten als wir, und sie haben auswärts 5:0 gewonnen: Sie sind weiter als wir, aber wir werden kämpfen, wie wir es gegen Twente getan haben. Das Endspiel war schwierig, aber ich bin überzeugt, dass es auch dieses sein wird.“

Zwei Endspiele

Der Trainer betonte, dass der Finaleinzug nun Geschichte sei und dass seine Mannschaft wieder von Null anfangen wird müssen: „Wir sind gewachsen. Wir wollten eine Identität schaffen, einige wichtige Meilensteine erreichen und die Begeisterung steigern. All das haben wir erreicht. Jetzt starten wir in die neue Saison und kehren von zwei Endspielen zurück. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, man muss bei null anfangen und das, was letztes Jahr passiert ist, in den Hintergrund stellen. Es ist ein wichtiges Spiel und wir werden 180 Minuten lang spielen, vielleicht sogar mehr.“

Einschüchternde Atmosphäre

Vincenzo Italiano wird seine Mannschaft jedenfalls auf eine heiße Atmosphäre im Stadion einstellen:

„Es gibt rund 30.000 Plätze im Stadion, wir erwarten ein einschüchterndes Umfeld, aber wir können uns in dieser Phase von einer intensiven Atmosphäre einschüchtern lassen. Wir haben sie in den letzten zwei Wochen studiert und ihre Qualitäten, Stärken und Schwächen analysiert: Jetzt müssen wir unser Bestes geben.“

Neue Gesichter

Er betonte schlussendlich, dass sich seine Mannschaft gut verstärkte und die Neuzugänge viel Schwung ins Team brachten:

„Qualitativ hochwertige Spieler sind mit einem Lächeln und mit Enthusiasmus zu uns gekommen. Wenn wir Lücken haben, können wir sie mit neuen Spielern füllen. Wir haben bereits in der Vorsaison und am ersten Spieltag gezeigt, was wir können. Wir werden versuchen, diesen Weg fortzusetzen und vielleicht ein paar Spieler mehr zu bekommen. Sabiri hat seit ein paar Tagen Probleme mit dem Knie, heute fühlte er sich nicht 100 % fit und wir haben es vorgezogen, ihn zu Hause zu lassen. Ikoné hat seit dem Newcastle-Spiel ein kleines Problem mit seinen Adduktoren. Amrabat wird getrennt trainieren, er ist in Florenz geblieben und wird in diesen zwei Tagen sein eigenes Programm verfolgen.“