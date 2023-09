LASK-Fans: „Horvath und Havel sind ein Genuss fürs Auge“

Der LASK gewann das Heimspiel gegen Austria Lustenau mit 2:0, wobei die Fans 79 Minuten lang auf den Führungstreffer ihrer Mannschaft warten mussten. Wir...

Der LASK gewann das Heimspiel gegen Austria Lustenau mit 2:0, wobei die Fans 79 Minuten lang auf den Führungstreffer ihrer Mannschaft warten mussten. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die LASK-Anhänger mit der Leistung ihres Teams sind und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgesehen.

Bohemian Flexer: „Selten ein einseitigeres Spiel gesehen. Havel ist der Wahnsinn und mit einem perfekten Abschluss mit dem Assist auf Goiginger. Andrade, Renner und Horvath auch richtig stark. Ziereis geht mir auf der neuen Position etwas unter, umso schöner sein Erfolgserlebnis! Jetzt gehts als 3. in die Länderspielpause – darauf kann man aufbauen.“

Much1: „Elias Havel = unser Erling Haaland? Wahnsinn dieser Antritt und diese Geilheit auf den Ball da vorne. Havel meiner Meinung nach somit qualifiziert für die Startelf – da spricht gar nichts mehr dagegen. Wenn er mal platt ist oder einen schlechten Tag hat gibts eh Optionen draußen.“

UpperHaight1908: „Sehe ich auch so. Was Havel in den wenigen Minuten, die er auf dem Feld war, bis dato gerissen hat, ist eigentlich ein Wahnsinn. Richtig guter Transfer.“

lasso: „Auch wenn der Gegner besonders offensiv ein Abstiegskandidat sein dürfte, war das heute die beste Saisonleistung. In der ersten Halbzeit noch mit vielen Ballfehlern und wenig Durchschlagskraft aber selbst in diesen ersten 45 Minuten fand ich zwei, drei positive Aspekte. Das erste Mal in dieser Saison könnte ich die angedachte Pressing-Idee erkennen. Lauf- und Einsatzbereitschaft waren nach dem Donnerstag absolut gegeben. In der zweiten Halbzeit könnten dazu auch noch genügend Torszenen produziert werden, um von einen absolut verdienten Heimsieg zu sprechen. Individuell einige positiv zu erwähnen aber was Horvath heute abgeliefert hat war schlicht unglaublich.“

fußball123oö123: „Bezeichnend, dass ausgerechnet der „Noname“ unter den Stürmern momentan den besten Eindruck macht. Denke Havel darf man da ruhig forcieren die nächsten Spiele. Diese Unbekümmertheit tut hoffentlich dann auch der ganzen Mannschaft gut. Auch für Goiginger freuts mich.“

Strafraumkobra: „Horvath und Havel sind einfach ein Genuss für das Auge. Ihr Elan und ihre Ballbehandlung sind top. Das sind einfach Kicker im besten Sinne, während so manch andere eher reine Athleten sind.“

LASK1965: „Die Lustenauer waren heute richtig gute Gäste. Zum einen die Fans, die sich solidarisch gezeigt haben. Ganz großes Kino. Danke dafür. Zum anderen die Mannschaft der Lustenauer, die so dermaßen zahnlos war, dass es mit dem Klassenerhalt brutal schwierig werden wird. Was mir wiederum wirklich leidtun würde. Das wurde dann mit Havel eklatant besser, der auch Mal die gegnerische Verteidigung mit seinem Tiefgang anders beschäftigt. Ab dem Zeitpunkt hat mir unser Spiel sogar richtig gut gefallen.“

tomy_vercety: „Möchte die herausragende Defensivleistung hervorheben, Lustenau hatte gefühlt null Torchancen. Und Horvath natürlich, ganz klar Man of the Match.“

Traunseelaskler: „Eigentlich kaum zu glauben, dass Havel nicht einmal im U21-Nationalteam einen Platz hat – der Junge hat so tolle Anlagen, da ist es für mich spannend, wie er bisher offenbar derart unter dem Radar laufen konnte. Pfeilschnell, groß, guter Abschluss – er hat eigentlich alles, um zu einer der großen österreichischen Stürmerhoffnungen für die Zukunft zu werden, sofern nicht wie bei Raguz Verletzungen zum Problem werden. Nichtsdestotrotz wird auch er sicherlich in schwierigere Phasen kommen, wo dann weniger gelingt – da ist dann Unterstützung und Vertrauen natürlich umso wichtiger! Aber ansonsten ist sein Talent eigentlich wirklich schnell erkennbar – er ist jetzt in jedem der letzten vier Spiele positiv aufgefallen und es macht mir persönlich unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen! Einer der unscheinbarsten Transfers in der Sommerpause – aus aktueller Sicht aber mit Andrade die beste Verpflichtung!“

