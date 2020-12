LASK-Fans: „Mit der richtigen Balance ist gegen Salzburg etwas drin“

Der LASK verteidigt heute auswärts in Salzburg die Tabellenführung in der tipico Bundesliga. Wir haben uns unter den LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Der LASK verteidigt heute auswärts in Salzburg die Tabellenführung in der tipico Bundesliga. Wir haben uns unter den LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum umgehört und die Stimmungslage vor dem Spiel eingefangen.

Eldoret: „Rechne mir eigentlich nur was aus wenn Salzburg rotieren sollte. Wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aufpasse muss man vor allem die ersten 15-20 Minuten. RB beginnt gegen uns immer überfallsartig. Sollte man diese Phase überstehen sehe ich doch die leise Hoffnung auf einen Punktgewinn.“

JochenGierlinger: „Ein X wäre schon nett. Vielleicht ist ja auch mehr drinnen. Salzburg hat diese Saison schon öfter nach dem Europacup Punkte liegen lassen. Zudem haben sie mit der Niederlage und dem Ausscheiden vielleicht doch etwas mehr zu hadern als wir (da unser Ausscheiden schon feststand und wir noch einen Sieg einfahren konnten). Hoffe auf ein spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften offensiv auftreten werden.“

Bohemian Flexer: „Ich nehme auch eine Niederlage in Kauf, wenn wir sie dafür im Meister Playoff zweimal panieren.“

LASK08: „Es kommt immer drauf an, wie die Truppe der Salzburger drauf ist und wie sie dieser Ami-Prolet motivieren kann. Gegen die Admira hat es zum Beispiel keinen interessiert bei den Salzburgern, vermutlich schaut es am Sonntag ganz anders aus. Würde mir auch wünschen, dass man dort was mitnimmt, wir hatten allerdings auch schon Spiele dort, wo wir froh waren, nach 15 Minuten nicht 3:0 hinten zu liegen. Auf jeden Fall spricht für mich viel für Andrade in der Innenverteidigung – er ist der einzige Spieler, der das Tempo von Adeyemi/Daka ansatzweise mitgehen kann und das wird man brauchen. Einen gebrauchten Tag wünsch ich auch der Salzburg-Abwehr, die für mich nicht sattelfest wirkt und wo man schon Schwachstellen sieht. Man muss halt auch im Spiel so weit kommen, dies auch auszunutzen.“

Blindman: „Die Tottenham-Taktik wäre eventuell angebracht – die konnten ja durch dieses hohe Verteidigen ihre Raketen auch kaum einsetzen. Und vorne musst eiskalt die Chancen nützen. Spielentscheidenden Elfer wünsche ich mir nicht.“

Strafraumkobra: „Salzburg ist immer noch Salzburg, aber die derzeitige Abwehr und ihr Torwart entsprechen eigentlich nicht ihren Ansprüchen. Das sollte man nützen.“

lasso: „Um in Salzburg auf Punktezuwachs hoffen zu dürfen, bedarf es einer guten Balance zwischen hinten halbwegs sicher stehen und vorne den nicht immer sattelfesten Abwehrblock der Salzburger zu beschäftigen. Dazu wäre es sehr hilfreich wenn RB die Effizienz ihrer Champions League Einsätze beibehält. Weil spieltechnisch waren sie gegen absolute Topteams in der Kreation von Torszenen schon sehr produktiv. Denke, dass Trauner und Michorl einsatzbereit sind. Balic würde ich erst im Laufe des Spiels bringen.“

Blindman: „Da am Mittwoch die Dosen ja gegen Rapid spielen im Cup, bin ich gespannt wie viel sie rotieren. Auf jeden Fall sollte man probieren aus allen Lagen zu schießen, Stankovic ist immer für einen Patzer gut.“

