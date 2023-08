LASK-Fans: „Nakamura-Transfer enorm wichtig für die Klubfinanzen“

Nach dem Abgang von Keito Nakamura zu Stade Reims vor etwa einer Woche feiern die Fans des LASK die wirtschaftliche Wichtigkeit des größten Deals...

Nach dem Abgang von Keito Nakamura zu Stade Reims vor etwa einer Woche feiern die Fans des LASK die wirtschaftliche Wichtigkeit des größten Deals der Vereinsgeschichte. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Strafraumkobra: „Nakamura sollte in Frankreich auch erfolgreich sein, um den LASK international als attraktiven „Zwischenstop“ vermarkten zu können.“

KING-LASK: „Kann man ihm nur das Beste wünschen und sich für eine sportlich sehr lässige Zeit mit ihm bedanken. Transferplus ganz nebenbei für den Verein natürlich auch eine neue Benchmark.“

Bohemiaan Flexer: „Jetzt ist es also wirklich durch. Nach fast am Tag genau 2 Jahren (11.8.2021) verlässt uns einer der, wenn nicht der beste Spieler der jemals das schwarz weiße Trikot übergezogen hatte. Bei der Verpflichtung lag sein damaliger Marktwert bei 225.000€, 2 Jahre und mit 26 Toren / 9 Vorlagen in 69 Spielen später wechselt er für unglaubliche 12 Millionen nach Frankreich. Für so einen sympathischen Spieler wünscht man sich dann noch umso mehr eine erfolgreiche Zukunft die irgendwann in der Premier League enden soll, so wie er es sich wünscht. Merci Keito – man sieht sich immer zweimal im Leben.“

Der Athletiker: „Wirtschaftlich ein extrem wichtiger Transfer. Das nimmt in Sachen Stadion wahrscheinlich einiges an Druck raus.“

k4k4du: „Bei rund 55 Millionen Euro, die der Verein zu tragen hat, kann man das laut sagen. Unfassbar wichtiger Transfer.“

LFW’96: „Der Transfer ist auf so vielen Ebenen wichtig – einerseits die Kohle, die dir Sicherheit in der Stadionfinanzierung gibt und trotzdem Freiheit in der längerfristigen Kaderplanung. Weiters immens gut für die Reputation am Transfermarkt – gäbe ja einige Kandidaten im Kader, die bei einer starken Halbsaison/Saison auch brauchbare Erlöse bringen können.“

GH78: „Ich bin wirklich froh dass der LASK den Nakamura-Transfer wie gewünscht über die Bühne gebracht hat und gratuliere den Verantwortlichen dazu. Nakamura – über dessen Knie ich mir durchaus Sorgen gemacht habe – wünsche ich in Frankreich alles Gute. Möge sein Traum in Erfüllung gehen und er kann sich dort für einen fetten Transfer in die Premier League qualifizieren. Der LASK würde abermals profitieren. Der Transfer ist nicht nur für die Transferreputation bedeutsam sondern ebenso für die Klubfinanzen. Es reduziert das finanzielle Risiko nach dem Stadionbau und ermöglicht den weiteren Ausbau unseres Schmuckkästchens. Restaurant und Büros sind in Arbeit. Aber dann fehlen immer noch die Trainingsplätze, der Spielerbereich, der Kinderklub, der Fanshop, Teile der Fanzone, die Photovoltaik, die Hotelzimmer und der Medizinbereich. Wie hieß es so schön: Das Stadion kann je nach Geldbörse ausgebaut werden. Und ich rechne damit, dass eben diese durch einen Verkauf von Ljubicic noch weiter gefüllt wird. Die Transferzugänge im Sommer lassen darauf schließen, dass auch Ljubicic im Sommer noch versilbert werden soll. Es ist offensichtlich dass Vujanovic in dieser Mission unterwegs ist.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.