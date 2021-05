LASK-Fans: „Pflichtsieg gegen unseren Angstgegner“

Der LASK trifft heute auf die WSG Tirol und will im Kampf um die Top-3-Plätze drei Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich...

Der LASK trifft heute auf die WSG Tirol und will im Kampf um die Top-3-Plätze drei Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Anhänger vor dem Speil gegen die Tiroler erwarten und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

Traunseelaskler: „Nächsten Sonntag geht es in der Meistergruppe wieder weiter gegen einen unserer derzeitigen Angstgegner. Gegen die Wattener haben wir in dieser Saison in drei Spielen nur ein Remis holen können und vor allem bei den letzten beiden Aufeinandertreffen auf ganzer Linie enttäuscht. Die Tiroler sind ohne Frage ein sehr unangenehmer Gegner, der sich nicht versteckt, sondern durchaus auch mit offensivem Visier und viel Risiko versucht, dem Gegner weh zu tun. Vor allem Baden-Frederiksen gilt es im Griff zu haben. Im Vergleich zu den letzten Duellen ist es vor allem wichtig, defensiv das Stellungsspiel zu verbessern – viel zu oft ist es der WSG gelungen, mit schnellen Kontern unsere gesamte Abwehr auszuhebeln, was zu zahlreichen Großchancen führte. Umgekehrt haben wir besonders in den beiden Auswärtsduellen in der jeweiligen ersten Halbzeit viel zu viele Chancen vergeben, was sich gegen diesen Gegner am Ende meistens rächt. Auch Salzburg hat das zuletzt zu spüren bekommen, seine Chancen nicht genützt und mit 2:3 verloren. Wie man die WSG schlagen kann, hat in den letzten beiden Runden Rapid gezeigt – in dem man vorne die Räume, welche sich durch das riskante Tiroler Spiel ergeben, beinhart durch ein eigenes, schnelles Umschaltspiel ausnützt und am Ende auch die Tore macht. Absolut tödlich sind gegen diesen Gegner schwere Fehler im Spielaufbau, die nützen die Wattener zumeist eiskalt aus. Dennoch bin ich grundsätzlich zuversichtlich für dieses Spiel. Wir haben im Frühjahr zwar schon oft unsere Vulnerabilität gezeigt, aber auch die Tiroler sind verletzbar, wenn man gegen sie nicht ins offene Messer läuft. Als Gegner der WSG kommt man im Grunde genommen fast immer zu ausreichend Chancen, liefert man selbst ein Spiel ohne schwerwiegende Fehler ab, ist es wahrscheinlich, das Spiel als Sieger zu verlassen. Ich denke, mit einer Leistung wie zuletzt beim Heimspiel gegen Sturm, verbunden mit einer besseren Chancenauswertung sollte der unbedingt notwendige Sieg im Kampf um die internationalen Startplätze bzw. um Platz 3 geschafft werden.“

Eldoret: „Dieses Mal gewinnen wir aber gegen WSG – gibt’s ja gar nicht, dass man in vier Spielen nicht einmal gewinnt gegen die.“

Bohemian Flexer: „Jetzt heißt es die Saison noch versöhnlich abzuschließen und Platz 3 zu erobern. Um das zu erreichen muss jeder an seine Grenzen gehen und auch darüber hinaus – als Paradebeispiel sehe ich da Grgic.“

LittleDreamer: „Der Einsatz war in den letzten beiden Spielen in Ordnung, einzig die Ergebnisse lassen zu wünschen übrig. Gegen Salzburg hat sich halt ihre individuelle Qualität durchgesetzt, gegen Sturm wäre wirklich mehr drinnen gewesen. Ich würde mir wünschen, dass man dieses Spiel mit Grgic und Madsen beginnt. Sind meiner Meinung nach derzeit über Michorl und Holland zu stellen. Es wäre auch an der Zeit Eggestein mal draußen zu lassen. Wünschen würde ich mir hier Sabitzer, aber meinetwegen kanns auch Altunbas, Succar, Griger, Plojer oder ganz wer anderer sein, es wäre einfach mal wichtig etwas anderes zu probieren wenn Egge schon das ganze Frühjahr komplett verloren ist da vorne. Die Spiele gegen WSG und WAC werden sehr wichtig sein. Mit zwei Siegen sichert man den vierten Platz wohl ab und kann zumindest von einer Saison sprechen die im Finish etwas holprig war, aber mit einem vierten Platz ist man wieder international vertreten und man kann halbwegs zufrieden sein. Die Wattener haben außer gegen uns in jedem Spiel im oberen Playoff mindestens zwei Tore bekommen. Da dürfte also die Defensive auch nicht sehr sattelfest sein, hoffentlich können wir da dann auch mal den ein oder anderen Ball reinnudeln:“

laskler89: „Gelingt dieses mal wieder kein Dreier, sind wohl alle Chancen auf einen 3. Platz vorbei.“

MaDDog90: „Es muss jetzt einfach ein Dreier her, ansonsten wird die Unruhe einfach zu groß. Wir werden wohl bis zum Saisonende keine spielerischen Glanzlichter mehr sehen, es geht darum das die Mannschaft wie im zweiten Sturm-Spiel einfach den Willen erkennen lässt. Spielglück könnte auch wiedermal retour kommen.

King-Lask: „Bin der Meinung, dass wir gegen Wattens jetzt wirklich vorne mal was probieren bzw. riskieren müssen! Pro Altunbas und Reiter oder Sabitzer. Balic und Goiginger als frische Kräfte gegen Ende der Partie bringen. Würde auch Michorl und Holland jetzt mal auf die Bank setzen. Michorl schafft es zurzeit nicht einmal Standards ordentlich aufs Feld zu bringen. Ansonsten wird es gegen Wattens das vierte Mal in dieser Saison nichts.“

Schwarzer Falke: „Keine Ahnung warum hier immer so nach Altunbas „gerufen“ wird. Der Bursche muss erst mal einige Spiele bei den Juniors „abliefern“, denn bis aufs Kapfenberg Spiel war da noch nicht viel los. Und der soll jetzt der große „Retter“ in der Offensive sein?“

