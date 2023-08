LASK-Fans: „Wie kann man so emotionslos kicken?“

Der LASK verlor das Bundesliga-Spiel gegen den SK Sturm mit 0:2 und zeigte wie auch in der ersten Partie gegen den SK Rapid eine...

Der LASK verlor das Bundesliga-Spiel gegen den SK Sturm mit 0:2 und zeigte wie auch in der ersten Partie gegen den SK Rapid eine eher ausbaufähige Leistung. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Der Athletiker: „Defensiv war das vielfach recht ok im Vergleich zum ersten Spiel, aber keine Ahnung, was man genau in der Offensive spielen will. Der hoffnungslose hohe Ball sollte es eher nicht sein.“

GH78: „Ich verstehe, dass man es am Anfang etwas defensiver anging. Aber vom Pressing hat man nicht einmal etwas gesehen als man in Rückstand war und die Zeit knapp wurde.“

neunzehnhundertacht: „Ich dachte tatsächlich, dass nach dem ersten Spieltag ein Umschwung kommt, aber es wurde fast noch schlimmer. Was ist das für ein Team? Es ist lange her, dass ich so eine unsympathische Mannschaft beim LASK sah, mit der ich mich absolut nicht identifizieren kann, eine Mannschaft, die eigentlich gar keine ist, sondern nur zusammengekauft wurde, ohne einen Plan dahinter zu erkennen. Wenn ein Sageder sagt, er möchte schnelle Spieler, um das Pressing zu stärken, passt das. Aber es macht keinen Sinn, wenn man nicht mal annähernd mit Pressing spielt. In unserem Spiel ist absolut kein Plan zu erkennen, einfach lust- und mutlos drauf los spielen und auf gut Glück schauen was rauskommt. Die negativen Höhepunkte sind für mich Stojkovic und Pintor. Und dass man in diesem Team negativ heraussticht, sagt schon einiges aus.“

Steve McManaman: „Fazit: Grottenschlechte Leistung.“

—13—: „Der Verein ist nun einmal mit der Umstrukturierung ein großes Risiko eingegangen, kurzfristig scheint es jetzt zwar mal nicht aufzugehen, aber um „langfristig“ (da spreche ich von September, spätestens nach der Länderspielpause) wieder besser dazustehen, braucht es jetzt Zeit, Trainings, Spiele und vor allem ein geduldiges Umfeld und keine Panikrektionen. Dann bin ich grundsätzlich zuversichtlich, dass das Werkl gut zum Laufen gebracht wird. Die realere Gefahr sehe ich momentan eher darin, dass die Mannschaft in einen mentalen Abwärtsstrudel gerät, aber hier muss man auf das Trainerteam vertrauen. Mit Blau-Weiß und Tirol warten jetzt zwei Matches, die mMn ohne respektlos sein zu wollen auch in der aktuellen Verfassung geschlagen werden müssen…“

cheesy1987: „Allein wie Sageder bei dem Kick so emotionslos an der Seitenlinie steht. Ich versteh´s nicht.“

laskler89: „Für mich erschließt sich leider nicht, wie man so emotionslos kicken kann.“

lasso: „Es macht den Eindruck das wir physisch einfach nicht dagegenhalten können. In den entscheidenden Zweikämpfen immer zweiter Sieger. Viel zu langsam im Kopf. Keine Läufe in die freien Räume. Dadurch wenig Anspielstationen. Das alles nach einer laut Sageder sehr intensiven Vorbereitung?…Stand jetzt hat sich der LASK leistungstechnisch von den Topteams der Liga meilenweit entfernt. Nach dem letzten oberen Playoff eine extrem bittere Pille die wir hier schlucken müssen“

laskler89: „Sturm war ja auch alles andere als überragend. Das Nudltor aus „70 Metern“ und der Elfer, der wieder keiner war. Sturm ist auf der Welle, aber wie uns die Geschichte zeigte, wird das auch einmal ein Ende finden. Sie fahren aktuell auch über Salzburg drüber.“

Traunseelaskler: „Ich persönlich hätte Sturm stärker erwartet, doch für uns hat es gereicht. Defensiv fand ich unsere Leistung mit ein paar Ausnahmen in Ordnung, zumindest deutlich besser als noch gegen Rapid. Sorge bereitet hingegen die Offensive, da passte gar nichts zusammen (noch weniger als gegen Rapid) – es war kein Konzept erkennbar, vielmehr aber mangelnde Abstimmung und viele Ungenauigkeiten. Am meisten stört mich aber das fehlende Feuer, eine solch energielose Leistung ist für mich nicht akzeptabel. Nichtsdestotrotz halte ich nichts davon, die Nerven bereits völlig wegzuschmeißen – jetzt folgen die Spiele gegen die vermeintlich einfacheren Gegner. Die Charakteristik dieser Spiele wird sich von den ersten zwei Runden unterscheiden – ein funktionierendes Offensivrezept wird unabdingbar sein, Ideenlosigkeit wäre gerade gegen diese Gegner fatal. Bis zu diesen Spielen bleibe ich ruhig, mir gefällt das Gesehene in den ersten beiden Runden nicht, aber ich möchte dennoch gerne diese Partien (zumindest die ersten) noch abwarten, bevor ich in den Panikmodus verfalle.“

