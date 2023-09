LASK-Fans: „Wir müssen Liverpool heute ausblenden…“

Der LASK trifft heute auswärts auf den Tabellennachbarn aus Klagenfurt und möchte der Kärntner Austria die erste Saisonniederlage zufügen. Wir haben die Meinungen der...

Der LASK trifft heute auswärts auf den Tabellennachbarn aus Klagenfurt und möchte der Kärntner Austria die erste Saisonniederlage zufügen. Wir haben die Meinungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Bohemian Flexer: „Zum Glück erwartet uns diese Woche ein richtiges Topspiel – Dritter gegen Vierter. Klagenfurt ist in dieser Saison noch ohne Niederlage und haben mit Sinan Karweina heuer einen echten Torgaranten vorne drinnen der bereits 5-mal knipste. Gegen Pacult ist es nie leicht zu spielen, beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein X, die allgemeine Statistik lautet seit 2010 14 Siege und 4 Unentschieden – die „Austrias“ scheinen uns zu liegen.“

lasso: „Liverpool hier Liverpool dort – ich gehöre wohl zu den Wenigen die dem Duell gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Klagenfurt mehr Interesse beimessen. Bundesliga ist das tägliche Brot, das es vernünftig zu bespielen gilt. Bei der Aufstellung muss man immer die Nationalspieler und ihre Reisen berücksichtigen. Andrade wäre hier besonders zu erwähnen, aber nachdem er gestern Nacht seinen letzten Auftritt hatte dürfte, die Anreise über den Atlantik zeitgerecht erfolgen. Ljubicic (war im ersten Match der U21 Kroatiens nicht mal im Kader) und Havel dürften sich nicht all zu viel verausgabt haben. Würde aufgrund der, was das Kreieren von Chancen angeht, besten Halbzeit gegen Lustenau auf diese beiden in der Startelf vertrauen. Ansonsten dürfte das Team vorerst stehen.“

Burton1908: „Gerade gesehen, dass die Austria aus Klagenfurt heuer noch ungeschlagen ist. Hut ab, Pacult! Aber das muss am Samstag ein Ende haben. Defensiv weiter stabil stehen und vorne Havel werken lassen. Mit dieser taktischen Detailanalyse kann nichts mehr schief gehen!“

casual1908: „Gegen die Austria aus Klagenfurt tun wir uns vor allem auswärts meist richtig schwer. Im Frühjahr beendete die Pacult Truppe den Traum auf den Vizemeistertitel und auch der am Papier deutlich erscheinende Sieg vom Oktober des Vorjahres fällt in die Kategorie „glücklicher Spielverlauf“. Wäre mit einem Unentschieden zufrieden, wobei ein Sieg vor dem Kracher gegen Liverpool eine breitere Brust verschaffen sollte.“

Eldoret: „Bin extrem gespannt ob Michorl im Kader stehen wird.“

UdoH: „Auch wenn das Spiel bisher kaum im Fokus stand, ist es tabellarisch ein ganz wichtiges Spiel. Mit einem Sieg könnte man zum restlichen Feld einen Polster aufbauen, den wir in dem EC-Wochen auch benötigen werden. Zusätzlich kann man an das Spitzen-Duo aufschließen, da die sich morgen Abend gegenseitig die Punkte nehmen. Etwas Hoffnung macht mir neben den Umstand, dass uns Klagenfurt prinzipiell liegt, dass sie eine starke Serie hingelegt haben. Ebenso wie wir gerne Tote zum Leben erwecken, sind wir prädestiniert dafür Sieges-/Ungeschlagen-Serien zu beenden. Wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Dagegen spricht, dass wir Auswärts noch nicht wirklich in die Spur gefunden haben und Pacult-Mannschaften ungut zu bespielen sind. Bezüglich Aufstellung erwarte ich mir, dass mit der geplanten Liverpool-Elf begonnen wird und dann spielbezogen gewechselt wird.“

KING-LASK: „So Freunde der Blasmusik, blenden wir Liverpool mal wieder kurz aus. Heute steht wieder ein wichtiges Ligaspiel am Programm, hoffe auf ähnlich zahlreiches Erscheinen wie in England auswärts. Denke also wir machen morgen den Klagenfurt Awaysektor das erste mal voll!“

