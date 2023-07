LASK-Fans zu Bello-Transfer: „Spätestens jetzt ist der Umbruch da“

Es vergehen kaum mehrere Tage, ohne dass der LASK einen neuen Transfer vermeldet. Der Tabellendritte der vorige Saison verpflichtete bereits zahlreiche Akteure und gab...

Es vergehen kaum mehrere Tage, ohne dass der LASK einen neuen Transfer vermeldet. Der Tabellendritte der vorige Saison verpflichtete bereits zahlreiche Akteure und gab bis auf Alexander Schlager noch keinen der großen Leistungsträger ab, wobei ein Transfer von Keito Nakamura jeden Tag erwartet wird. Mit George Bello verkündete man gestern die Verpflichtung eines US-amerikanischen Nationalspielers für die linke Abwehrseite. Der 21-jährige Außenverteidiger stand vergangene Saison bei Arminia Bielefeld unter Vertrag. Was sagen die LASK-Fans zum jüngsten Neuzugang? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußball-Diskussionsforum.



Nicolas_Linz: „Bello hört sich meines Erachtens nach gut und interessant an, aber ob man wirklich noch einen Spieler braucht? Irgendwie erinnert mich diese Transferperiode an meine anfänglichen FIFA-Karrieren.“

Hörschinger: „Schön langsam glaube ich dass Didi keine neuen Spieler wollte und er deshalb gehen musste. So viele wie wir jetzt schon verpflichtet haben.“

Bohemian Flexer: „Ich blick schon langsam echt nicht mehr durch. Zu Bello: Habe Bielefeld eigentlich nur in der Relegation verfolgt und da ist er als Dribbler mit etlichen Ballverlusten aufgefallen, Speed hat er, aber eine Torgefährlichkeit a la Balic.“

Strafraumkobra: „Spätestens jetzt ist der große Umbruch da. Ganz nachvollziehbar ist es für einen Außenstehenden ja nicht.“

neunzehnhundertacht: „Das kam jetzt tatsächlich überraschend. Man hat von der Mannschaft der vergangenen Saison bis auf Schlager keinen einzigen Stammspieler (bis jetzt) abgegeben und kauft ein, als müsste man eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen. Letzte Saison war sehr erfolgreich, wozu kremple ich hier das Team derartig um? Es wäre in der Tat interessant, was den Neuverpflichtungen hinsichtlich Einsatzzeiten versprochen wird. Eventuell will man eine zweite Mannschaft in der 2. Klasse etablieren? Ein Spieler fehlt noch, dann hätte man aktuell mit 34 Spielern gleichauf mit Red Bull die meisten in der Bundesliga. Welch Plan steckt dahinter!?“

lasso: „Ich finde es gäbe bei einigen der bisherigen Transfers mehr Fragezeichen als bei Bello. Beim Saisonrückblick wurden zumeist zwei neue junge dynamische Außenverteidiger gefordert. Diese stehen jetzt mit BA und Bello unter Vertrag. Von Verlegenheitslösungen wie Twardzik auf der linken Abwehrseite halte ich nicht besonders viel. Wegen der Anzahl an Kaderspielern mache ich mir Wochen vor Transferschluss noch eher weniger sorgen. Abgänge werden unter Garantie noch folgen.“

Eldoret: „Da die meisten der Neuverpflichtungen noch relativ jung sind, wird einer der Pläne sein, dass man sie gewinnbringend weiterverkaufen kann. Ob der Plan aufgeht wird die Zukunft zeigen.“

Strafraumkobra: „Unabhängig von der Startelf sind acht neue Gesichter sicher keine minimale Abänderung des Kaders. Es ist wünschenswert, wenn der Konkurrenzkampf die allgemeinen Leistungen steigert und wir dadurch die bestmögliche LASK-Elf sehen. In ein paar Monaten sind wir gescheiter, aber ich wüsste nicht, warum diese Neuzugänge hauptsächlich nur für Rotationszwecke gedacht sein sollten.“

