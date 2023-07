Lyon, Lille oder Rennes: Wohin wechselt Keito Nakamura?

Laut den oberösterreichischen Nachrichten liegt dem LASK ein Angebot für Nakamura vor, dass den Japaner zum absoluten LASK-Rekordtransfer machen wird. Der 22-Jährige Linksaußen könnte...

Laut den oberösterreichischen Nachrichten liegt dem LASK ein Angebot für Nakamura vor, dass den Japaner zum absoluten LASK-Rekordtransfer machen wird. Der 22-Jährige Linksaußen könnte in die Ligue 1 wechseln.

Keito Nakamura war in der vergangenen Saison einer der besten Spieler in der österreichischen Bundesliga. Der Japaner steuerte in 31 Partien 14 Treffer und sieben Assists bei und hatte einen großen Anteil daran, dass der LASK hinter RB Salzburg und dem SK Sturm den starken dritten Platz belegte.

In der Vergangenheit gab es immer wieder reges Interesse am LASK-Legionär, doch die Linzer machten klar, dass sie eine Ablöse von mehr als zehn Millionen Euro fordern. Sportchef Radovan Vujanovic blieb mehrmals hart und die Geduld scheint sich nun auszuzahlen.

Laut dem Journalisten Orazio Accomando, der bei DAZN in erster Linie über die Serie A berichtet, aber in ganz Europa über gute Kontakte verfügt, sollen mit Olympique Lyon, Stade Renne und dem LOSC Lille gleich drei französische Ligue 1 Klubs am LASK-Spieler interessiert sein:

Interesse an Nakamura gab es oftmals, das Spannende ist nun aber, dass laut den oberösterreichischen Nachrichten im Gegensatz zu früher ein konkretes Angebot vorliegen soll, das die gewünschte Ablösesumme enthält. Noch ist es nicht bekannt welcher Klub dieses Angebot abgab, doch es dürfte einer der drei obengenannten Vereine sein.

Der aktuelle Rekordtransfer des LASK wurde 2019 abgeschlossen, als Joao Victor um 3.5 Millionen zum VfL Wolfsburg wechselte. Nakamura dürfte mit einer Ablöse von rund elf Millionen Euro diesen Rekord bald pulverisieren.