Mohammed Fuseini verlängert bis 2026 beim SK Sturm

Der SK Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Mohammed Fuseini bekannt. Der 20-jährige Angreifer verlängert seinen Vertrag bis 2026 und bindet sich somit langfristig an die Schwoazn. Fuseini kam im Jänner 2022 aus seiner ghanaischen Heimat von der Right to Dream Academy nach Graz und wurde bei Sturm II an die Profis herangeführt. Im Herbst 2022 absolvierte der blitzschnelle Angreifer neben seinen Einsätzen in der 2. Liga auch ein Spiel im ÖFB Cup, zwei Einsätze in der UEFA Europa League sowie fünf Partien in der Admiral Bundesliga, in denen ihm zwei Tore sowie ein Assist für das Team von Christian Ilzer gelangen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über die Vertragsverlängerung: „Wir haben Mohammed Fuseini im vergangenen Winter als Perspektivspieler verpflichtet. Er hatte uns in den Trainings sowie den Testungen im skills.lab absolut überzeugt. Dass seine Entwicklung so rasant vonstatten geht, freut uns ungemein und zeugt auch von der großartigen Arbeit unserer Trainerteams bei der Kampfmannschaft wie auch bei Sturm II. Mo hat sich diese Vertragsverlängerung durch seine starken Leistungen absolut verdient und wir sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.“

Auch Mo Fuseini selbst meint begeistert: „Ich habe mich im Verein so wie in der Stadt sofort wohlgefühlt und wurde toll aufgenommen. Sturm Graz ist der perfekte Verein für mich, um mich weiterzuentwickeln und als Fußballer zu wachsen. Ich habe große Ziele, sowohl für mich persönlich als auch gemeinsam mit der Mannschaft und freue mich, diese in Angriff zu nehmen!“