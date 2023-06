Nächste Leihe: Luca Kronberger soll in Tirol neu durchstarten

Transferstart! Die WSG Tirol präsentiert mit Luca Kronberger den ersten Neuzugang. Der 21-jährige Offensivspieler kommt für ein Jahr leihweise vom SK Puntigamer Sturm Graz...

Die WSG Tirol freut sich, mit Luca Kronberger die erste Verstärkung für die Offensive präsentieren zu können.

Der 21-jährige gebürtige Schwarzacher, der einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in der Admira-Akademie genoss und in der Saison 2020/2021 seine ersten 23 Bundesligaeinsätze für die Südstädter absolvierte, wechselte im Dezember 2021 zum SK Puntigamer Sturm Graz, von wo aus er in der darauf folgenden Transferperiode an die SV Guntamatic Ried verliehen wurde. Nach dem Bundesligaabstieg der Oberösterreicher einigten sich die Steirer nun mit der WSG Tirol auf eine einjährige Leihe des Offensivspielers.

Kronbergers Leistungsblatt spricht für sich: Mit 21 Jahren hat er bereits acht U21-Teameinsätze, 64 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga, ein Bundesligator und drei Torbeteiligungen im eigenen Portfolio.

Statements zum Transfer

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger:

„Mit Luca Kronberger kommt eine sehr interessante Personalie zur WSG. Luca ist 21 Jahre alt und hat bereits über 60 Bundesligaspiele und einige U21-Teamspiele am Buckel. Ich bin davon überzeugt, dass er wieder da anschließen kann, wo er seinerzeit die Admira in Richtung Graz verlassen hat – damals war er ein extrem wichtiger Bestandteil der Admira. Ich bin mir sicher, dass Luca mit der WSG die verlorenen eineinhalb Jahre schnell wieder aufholen kann, dass wir ihn rasch wieder dorthin bringen, wo er bereits war.“

WSG-Sportdirektor Stefan Köck:

„Luca hat alle U-Teams Österreichs durchlaufen und ist im Mittelfeld universell einsetzbar. Aufgrund seiner Qualitäten und unserer Spielweise sind wir überzeugt, dass Luca sich mit guten Leistungen einstellen und unsere Mannschaft verstärken wird. Ein Dankeschön an dieser Stelle auch an Sturm Graz.“

Luca Kronberger:

„Ich fühl mich sehr gut und bin richtig froh, dass das mit Wattens funktioniert hat. Ich wart‘ jetzt eigentlich nur noch drauf, dass es endlich losgeht und wir eine coole Zeit haben.“

( Pressemeldung WSG Tirol )