Offiziell: Der Wolfsberger AC holt U19-Teamkapitän Ervin Omic

Ein junges Talent kommt von der „Alten Dame“! Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Ervin Omic bekannt....

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Ein junges Talent kommt von der „Alten Dame“! Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Ervin Omic bekannt. Der 19-jährige Österreicher kommt ab 1. Juli von Juventus Turin ins Lavanttal.

Der defensive Mittelfeldspieler startete seine Ausbildung in der Akademie der SV Ried, wechselte 2017 in die Akademie von Red Bull Salzburg und übersiedelte im Alter von 16 Jahren in die Nachwuchsschmiede von Juventus Turin. Dort entwickelte sich Omic schnell zum Führungsspieler und führte seine Mannschaft seit der U17 als Kapitän aufs Feld. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Mittelfeldspieler 25 Spiele in der Primavera 1 und brachte es am Weg ins Halbfinale auf sieben Einsätze in der UEFA Youth League.

Aktuell weilt Omic bei der österreichischen U19-Nationalmannschaft, mit der er sich als Kapitän auf die anstehende U19-Europameisterschaft vorbereitet.

Ervin Omic wird ab 1. Juli offiziell ein Teil des Wolfsrudels und unterschreibt im Lavanttal einen Vertrag über 3 Jahre!

Robin Dutt: