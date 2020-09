Rapid-Fans: „Blitzsaubere Leistung zum Saisonauftakt“

Der SK Rapid startete mit einem 4:1-Sieg gegen die Admira in die neue Saison. Die Hütteldorfer dominierten über weite Strecken die Partie und gingen...

Der SK Rapid startete mit einem 4:1-Sieg gegen die Admira in die neue Saison. Die Hütteldorfer dominierten über weite Strecken die Partie und gingen als absolut verdienter Sieger vom Platz. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Auftaktsieg ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ipoua #24: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung – die letzten zehn Minuten waren zwar nicht so prickelnd, aber das war ein mehr als solider Auftritt. Auch wenn das heute nur die Admira war, es ist mental sehr wichtig mit einem positiven Ergebnis im Rücken in die CL-Quali zu gehen.“

Fox Mulder: „Auch wenn ich fürchte, dass die Admira kein echter Gradmesser war, muss man sagen, dass das ein sehr starker Auftakt ist. Bravo Jungs, das Duo Fountas-Kara wird uns hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Auch der viel kritisierte Murg mit einer bärenstarken Leistung. Koya hat sich hoffentlich etwas Selbstvertrauen geholt.

valery: „Ein bärenstarker Murg, geschlossene Mannschaftsleistung, dazu noch ein Tor von Kita; ein sehr gelungener Saisonauftakt.“

rabbitmountain: „Ich war zwar schon beim Cup-Match dabei, aber heute habe ich richtig gemerkt, wie sehr mir Rapid und der Stadionbesuch samt ordentlicher Kulisse abgegangen sind. Richtig feine Partie, auch die Stimmung hat gut gepasst. Schön, dass Koya getroffen hat. Und Taxi bleibt eben Taxi. Bitte mehr davon!“

#17: „Das ist die geilste Truppe seit langem. Der abgezockte Stojkovic und Ullmann die Maschine. Beide unglaublich konstant. Der junge Greiml, der hinten gemeinsam mit Hofmann alles wegräumt und der noch jüngere Demir mit seinem linken Zauberfuß. Dazu die Scorer Kara und Fountas. Und natürlich die Zauberer Murg und Knasmüllner, die beide endlich auch ohne Ball Gas geben. Heute hat sich jeder Spieler voll reingehauen, auch beim Stand von 3:0. Man merkt, dass da ein richtiges Team zusammengewachsen ist.“

cirbista: „So sehr ich Kühbauer kritisiert habe, für seine St.-Pölten-Taktik, so sehr muss ich ihn jetzt loben – das war heute eine richtig gute Leistung – und man hat eine Mannschaft gesehen die beides wirklich kann. Spielen und sich zurückziehen und eiskalt zuschlagen. Auch Top-Stadionatmosphäre bei der auf den Spielverlauf reagiert wird!

Schwemmlandla3: „Chapeau meine Herren, blitzsaubere Leistung. Unglaublich variables Angriffsspiel, gratuliere deshalb auch dem Trainerteam. Wesentlich klarer als gedacht. Man hätte mindestens noch drei Tore machen müssen, aber soll egal sein. Und was ich noch erwähnen möchte und das bitte einrahmen, für mich war heute neben Ljubicic unser Maxi Hofmann der beste Rapidler. Das war mehr als nur stark, unglaubliche Pässe und im Zweikampf unüberwindbar. Aber grundsätzlich natürlich Gratulation an das Kollektiv, alle waren heute richtig gut drauf.“

Starostyak: „5:0 statt 4:1 wäre angemessener gewesen, aber sonst top! Mannschaft top, Stimmung echt OK ohne Szene, einfach geil! Danke Rapid!“

Phil96: „Saubere Leistung, locker gewonnen trotz des Schiris, keine Verletzten und wichtiges Tor für Koya. Admira natürlich sauschlecht, aber trotzdem musst es einmal so trocken runterspielen.“

Irgendeiner: „Der Gegner lässt nun wirklich keine großartigen Rückschlüsse zu, aber auch eine Admira in der Form muss man erst so dominieren. Die Geilheit auf den Ball, das variable Spiel sind aber auf jeden Fall positiv zu sehen. Wenn wir das und das Tempo gegen stärkere Gegner auch durchhalten sind wir sicher auf Augenhöhe mit dem LASK und meiner Meinung nach vor dem WAC. Die Mannschaft muss so zusammenbleiben. Kara und Fountas da vorne sind ein ganz starkes Duo. Das spielstarke Mittelfeld gefällt mir, Sorgen mach ich mir da aber um Knasmüller. ich sehe den im zentralen Mittelfeld, aber nicht an der linken Seite. Vielleicht täusche ich mich da aber.“

