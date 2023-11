Rapid-Fans: „Burgstaller ist und bleibt unsere Lebensversicherung“

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den SCR Altach mit 2:0 und holte damit drei wichtige Punkte im Kampf um das obere...

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den SCR Altach mit 2:0 und holte damit drei wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Birdy90: „Wir haben extrem geduldig und mit Selbstsicherheit gespielt. Das ist nicht selbstverständlich nach den letzten Wochen. mir gefällt auch, dass wir das nach dem Cup-Spiel erneut ganz humorlos heimgebracht haben. Angst musste man am Schluss nicht mehr haben. Und es war auch kein schlechtes Spiel, wir haben uns einige Chancen herausgespielt. Oswald hätte treffen können, Burgi hätte locker noch eines nachlegen können, Grüll hatte zwei Top-Chancen, Kühn hätte sich nur den Ball besser annehmen müssen, um eine 100-prozentige Chance zu erhalten. Im Gegenzug steht da nicht so viel. Das war sicher wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt kommt ein Schlüsselspiel, Hartberg ist ein direkter Konkurrent von uns. Ein Sieg wäre extrem wichtig und würde ein wenig Druck herausnehmen. Ich mag Oswald. Bis auf das erste Spiel kam er in jedem Bundesliga-Spiel zum Einsatz, auf unterschiedlichen Positionen. Top Entwicklung!“

buffalo66: „Besonders möchte ich Sollbauer erwähnen. Für mich ein Profi durch und durch. Wie sehr er sich über unsere Treffer im Cup und heute über den Sieg gefreut hat, ist schon bemerkenswert. Diese Einstellung nach den letzten für ihn schwierigen Monaten ist top. Gefällt mir!“

Schwemmlandla3: „Herzliche Gratulation dem Team inklusive Staff zu diesem Dreier. War am Ende völlig verdient und eigentlich sehr souverän. Erste Halbzeit waren wir meines Erachtens im Schlafmodus inkl. Standfußball. Endlich dürfte man in der Pause mal die richtigen Worte gefunden haben. Wir waren deutlich griffiger und beweglicher. Würden wir nicht nur die komplizierten Tore machen, sondern endlich auch die einfachen, dann wäre das früher klar gewesen bzw. deutlicher. Am Ende völlig egal. Wichtiger Dreier in Altach, wo sich noch viele Gegner schwertun werden. Eines noch vorab: Für mich Moormann heute mit seiner stärksten Partie bisher als linker Außenverteidiger. Das war meines Erachtens eine richtig gute Partie. Auch Sollbauer mit einer souveränen Vorstellung. Hut ab vor dessen Charakter. Völlig am Abstellgleis und dann so reinhauen. Auch Kasanwirjo mit deutlicher Steigerung. Der musste zudem enorm viel einstecken. Oswald und auch Kerschbaum ebenso mit guten Partien. Einen grauenhaften Tag hat leider Grüll erwischt. Auch Kühn wiedermal irgendwas, wenn es um Zählbares geht. Burgstaller lange Zeit auch mit einer schlechten Partie, dann haut der Typ so ein Tor raus und wird zum Matchwinner. Wahnsinn.“

hyks: „Schnörkelloser 2-0 Erfolg gegen schwache Altacher. Bis zum 1:0 vom Burgi war es echt ein schwacher Kick von beiden Seiten. Nach dem 2:0 war das Spiel dann so gut wie entschieden. Vom Ergebnis her kann man zufrieden sein, spielerisch eher naja. Aber gut, drei Punkte sind drei Punkte.“

Zuckerhut: „Erste Hälfe war nichts, zweite schwer in Ordnung. Verdienter und wichtiger Sieg.“

Woody: „Endlich auch mal ein „dreckiger“ Arbeitssieg. Es braucht nicht immer glorreich sein, aber bei diesem Gegner, der ausschließlich destruktiv war und auf diesem Platz muss man einfach auch solche Punkte mitnehmen. Mehr darf man sich dort nicht erwarten. Bin voll zufrieden. Und freue mich solche Spieler wie Sollbauer im Kader zu haben. Der hat sich sicher eine andere Rolle bei uns erwartet und ist trotzdem keiner, der für Unruhe sorgt. Und wenn man ihn braucht, dann ist er da, kämpft 100% für die Mannschaft und liefert eine ordentliche Leistung ab!“

Huanghe: Heute mal so gespielt wie die anderen Top-Teams. Hinten nichts zugelassen und dann irgendwann ein Tor gemacht. War ein Traumtor, ohne Burgi war es in den letzten Monaten schwer. Für mich war es regeltechnisch ein klarer Elfer, außer das Schubsen des Gegners im Strafraum gilt jetzt als natürliche Körperbewegung. Aber egal, Hauptsache drei Punkte. Dass Nana gar nicht mehr über die Flügel kommt, finde ich schon schade. Offensiv hat uns das viel gebracht. Wurde wohl von Zoki zurückgepfiffen und muss nun defensiver (und zentraler) spielen.“

Canadien1978: Verdienter und wichtiger Auswärtssieg gegen schwache und eigentlich einfallslose Vorarlberger. Die Defensive war heute stabil, wenn auch nicht wirklich gefordert. Da wird es in Hartberg wohl schwerer. Die Wechsel habe ich nicht verstanden, aber das soll heute unser kleinstes Problem sein. Bei den Santos-Schwalben war der Schiri zu nachsichtig. Da bekommt Grüll eine gelbe Karte, wo mehr Kontakt da ist.“

Hugo_Maradona: „Geduldig geblieben und dann souverän und sicher gewonnen. Absolutes Traumtor von Burgi und ein sehr feiner Auswärtsmob. Bravo Rapid.“

Lichtgestalt: „Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Auswärtssieg – und Burgstaller ist und bleibt unsere Lebensversicherung. Gottseidank wieder mal drei Punkte, so wichtig.“

Phil96: „Erste Halbzeit war schwach, die zweite dann deutlich verbessert. Schlussendlich ein recht souveräner Auswärtssieg, Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Positiv: Oswald mit einer Bombenleistung, das Tor von Burgstaller sensationell, Moormann und Sollbauer haben das wieder sehr trocken runtergespielt, nach dem 2:0 hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass das gefährlich werden könnte. Negativ: Die erste Halbzeit war zum Vergessen, bei Kasanwirjo gefällt mir weder die taktische Rolle, die er zu erfüllen hat, noch seine Leistungen, Kerschbaum schwach, Kühn vorm Tor weiterhin zum Verzweifeln, Strunz kann weiterhin nicht kicken.“

SandkastenRambo: „Hauptsache drei Punkte und endlich mal geschafft kein Gegentor zu bekommen.“

ImmerWiederRapidWien: „Moormann scheint sich tatsächlich etwas gefangen zu haben. Nach Mittwoch hat er das auch heute wieder staubtrocken runter gespielt, das freut mich sehr für ihn. Von Sollbauer bin ich generell nicht so ein Fan, aber auch er hat das heute ruhig runter gespielt, das sind auch die richtigen Spiele für ihn. Als Innenverteidiger Nummer 4 oder 5 gibt es da wahrlich schlimmere. Dieser Dreier-Aufbau, wo er dann zentral spielt, kommt ihm meiner Meinung nach auch entgegen, das fängt seine Schwäche im Aufbauspiel etwas ab.“

LiamG: „Unfassbar wichtiger Sieg – Danke!“

P200E: „Gottseidank! Am Mittwoch nach Amstetten schrieb ich die Mindestanforderung souverän erledigt, heute lass ich das souverän weg. Burgstaller ist wieder mal unsere Lebensversicherung, Nutschi bessert seine Torbilanz für Rapid auf, auch wenn es für ihn unglücklich war. Freute mich zwar über das Tor, aber Nutschi hätte ich es eigentlich nicht gewünscht. Durchatmen, aber noch ist nichts gewonnen. Nächste Woche zählt es natürlich auch wieder, alles unter drei Punkten ist in unserer derzeitigen Situation zu wenig.“

Fox Mulder: „Die schönen Tore von Burgi und Nutschi machen ein schwaches Spiel vergessen. Pflichtsieg Nummer 1 eingefahren.“

rabbitmountain: „Wir haben schon besser gespielt, dafür aber nicht gewonnen. Also bin ich zufrieden. Burgstaller ist unsere Lebensversicherung. Nach dem 1:0 gab es leider gleich wieder eine Topchance für Altach, die – zum Glück – ungenutzt blieb. Nach dem Eigentor war es entschieden. Nächste Woche legen wir gegen Hartberg nach und werden auch dort gewinnen.“

ImmerWiederRapidWien: „Schwieriges Spiel, aber am Ende ein verdienter, abgebrühter, etwas glanzloser Sieg. Sehr wichtig.“

