Rapid-Fans: „Es wird Zeit den Fluch zu beenden“

Der SK Rapid empfängt heute die Wiener Austria, womit wir uns wieder einmal auf ein spannendes Wiener Derby freuen können. Neben dem Prestige und wichtigen Punkten im oberen Playoff, geht es für die Grün-Weißen auch darum endlich im neuen Stadion, das mittlerweile nicht mehr so neu ist, einen Sieg einzufahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von dem Spiel gegen die Wiener Austria erwarten.

hyks: „Klauß wird die Mannschaft heiß machen. Die Spieler werden mit breiter Brust gegenüber der Austria stehen. Es wird Zeit. Mit viel Kampf und Leidenschaft den Derbysieg holen. Die finanziell maroden Austrianer ins Tal der Tränen stürzen. Wir holen uns den ersten Derbysieg im neuen Stadion. Die Mannschaft wird mit dem Messer zwischen den Zähnen der Austria zeigen, wer die Nummer 1 in Wien ist.“

Varimax: „Ist doch das gleiche wie immer, wir gehen mit steigender Formkurve ins Derby, die Austria wie immer am Rande der Existenz, aber diesmal wird es ganz sicher klappen.“

schleicha: „Spielerisch waren wir schon oft genug die „eigentlich“ bessere Mannschaft. Nur dann kam das Derby und wir sind mental mit der Handbremse unterwegs gewesen und haben uns Mal für Mal die Schneid abkaufen lassen. Selbst bei massiven Vorteilen wie den zwei Ausschlüssen oder zwei Toren Vorsprung. Genau deshalb gefällt mir auch die Art und Weise wie wir unter Klauß auftreten. Nicht zaubern – sondern arbeiten. Jeden Tag, in jedem Training. Dann sieht man am Wochenende auch früher oder später die Ergebnisse. Hoffentlich belohnt man sich auch am Sonntag dafür. Aber es wird wieder nur über das Arbeiten gehen. Das heißt also nicht, dass wir garantiert gewinnen werden, aber unsere Chancen sehe ich deutlich besser als die letzten Male. Und das liegt nur an uns. Und das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied. Glaube auch, dass sich dieser Funke auf die Fans übertragen wird.“

sundaydriver: „Fluch beenden!“

TheMichii: „Sobald wir das erste Heimderby endlich gewinnen, werden die nächsten Heimderbies deutlich einfacher werden. Klauß und Staff haben die große Chance, zum einen Geschichte in dem Stadion zu schreiben und sich von allen anderen Trainer seit 2016 deutlich abzusetzen. Dem ganzen Verein würde ein Derby-Heimsieg sowas von gut tun. Der Mannschaft wahrscheinlich einen enormen Schub geben.“

derfalke35: „Einfach siegen, egal wie, egal wann die Tore fallen und völlig egal wer sie schießt, es muss endlich ein Sieg her.“

puch maximus: „Was mal fix sein wird ist das typische Derby-Gegentor in den ersten fünf Minuten. Qualitativ sind wir aber besser. Realistischer Tipp: 1:1. Hoffnung: 3:1.“

dortmund_borussia: „Ich wünsche mir einen gefestigten Auftritt, sicheres Passspiel und keine Nervosität. Ich glaube wir haben uns viel in den letzten Derbys selber verhaut, weil wir Nerven gezeigt haben.“

Schwemmlandla3: „Genauso ist es. Wir haben uns fast immer selbst geschlagen durch nicht zu erklärende Auftritte. Da bin ich guter Dinge. Heute hat man gesehen wie gefestigt die Truppe mittlerweile ist. Das hat Klauß sehr gut hinbekommen.“

gw1100: „Wir werden diesen Fluch brechen und die Austria in das untere Playoff befördern – ohne Wenn und Aber. Ich habe hier ganz großes Vertrauen in Klauß, der die Mannschaft so heiß machen wird, dass sie diesen fucking Derbysieg holen werden.“

Grüner-Wiener: „Vier Punkte auswärts gegen WAC und Sturm sind schwer ok. Wenn wir jetzt nachlegen können mit drei Punkten war das ein super Start ins neue Jahr.“

bianco verde: „Unabhängig von Aufstellungen bin ich angesichts der Tatsache, dass unser neuer Trainer die Mannschaft in jedem Spiel bisher richtig eingestellt hat und angesichts unserer sehr zufriedenstellenden Entwicklung recht zuversichtlich, dass wir das Derby gewinnen werden.“

MarkoBB8: „Wenn Leistung und Einsatz wie in Graz werden, wirds ein lockerer Sieg, bin natürlich siegessicher, hoffentlich verschlafen wir nicht, wie sonst auch immer, den Start.“

Wuifal: „Ja, jeder von uns will diesen ersten Derbysieg zu Hause im „neuen“ Weststadion. Ja, es ist an der Zeit. Ja, er ist sowas von überfällig. Aber ganz ehrlich: Selten konnten wir so „entspannt“ in das Heimderby gehen. Gefühlt ist die Austria durch unseren Punkt gegen Sturm viel mehr unter Druck als wir es sind, dieses Derby zu gewinnen. Wir könnten mit einem X gut leben und hätten das obere Playoff nach wie vor dann in der eigenen Hand. Bedeutet, dass wir aus einer gesicherten Defensive spielen können, was uns mit Sicherheit gegen diese Austria entgegenkommt. Sie haben dieselben Probleme wie wir, wenn es darum geht, gegen einen gut organisierten Gegner das Spiel selbst machen zu müssen. Und unsere absolute Stärke liegt auch darin, schnell umschalten zu können nach Ballgewinn und gegen einen unorganisierten Gegner mit Grüll, Seidl, Burgi gefährlich zu werden. Im Zentrum sehe ich uns mittlerweile auch stärker als in den letzten Jahren, Grgic ist zwar nicht ganz mein persönlicher Fall, aber gemeinsam mit Sattlberger ist das schon die spiel- bzw. fußballstärkste Zentrale seit langer Zeit, gepaart noch mit der nötigen Grundaggressivität gegen den Ball. Gewinnen wir am Sonntag, ist das obere Playoff natürlich so gut wie gesichert, ein angenehmer Nebeneffekt.“

