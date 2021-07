Rapid-Fans: „Gegen den LASK muss eine Reaktion zu sehen sein“

Der SK Rapid trifft nach den enttäuschenden Partien gegen Hartberg und Sparta Prag auf den LASK, gegen den man in letzter Zeit stets eine...

Der SK Rapid trifft nach den enttäuschenden Partien gegen Hartberg und Sparta Prag auf den LASK, gegen den man in letzter Zeit stets eine gute Figur abgab. Glauben die Fans, dass die Serie gegen die Oberösterreicher weiter anhalten wird? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hütteldorfer94: „Die letzten „Leistungen“ deuten auf das nächste Desaster hin. Allerdings haben wir in den vergangenen Jahren ja gar nicht so selten in Pasching gewonnen. Daher hoffe ich mal, dass mit viel Glück und viel auch mal wieder ein bisschen mehr Leidenschaft die Trendumkehr gelingen kann.“

schleicha: „Also das wir dort nichts holen ist klar. Da fehlt es einfach in allen Belangen.“

since-1899: „Das Ausscheiden gegen Sparta Prag war verdient und darf aber auch einmal passieren, dazu ist der Gegner einfach entsprechend gut, das kann man ruhig auch einmal so akzeptieren. Weiters können wir international unsere Ziele immer noch alle erreichen, auch das sei gesagt. Wir haben uns durch eine starke letzte Saison diese drei Chancen auf eine internationale Gruppenphase erarbeitet. Es ist definitiv nicht so trist, wie es in den Medien dargestellt wird (oder wie bei einem anderen Wiener Verein). Wesentlich ärgerlicher ist die 0:2-Heimblamage gegen Hartberg, womit wir morgen in Pasching schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Das macht es nicht einfacher und gegen den LASK wird uns sicher nichts geschenkt. Wir Fans können aber nicht auf der einen Seite von der Mannschaft Mentalität und Einstellung fordern, und auf der anderen Seite den Kopf in den Sand stecken und von einer „fixen Niederlage“ ausgehen. Wir müssen es vorleben und von daher muss man es wie Kühbauer halten: Die Saison ist noch jung und die Mannschaft hat Qualität. Klar ist aber auch, wenn wir morgen in Pasching punkten wollen, dann müssen wir voll fokussiert sein. Kampfbereitschaft, Einsatz und Leidenschaft müssen über zwei Hälften hochgehalten werden.“

chris843: „Leute es hilft doch nichts. Das gestern war leider nicht viel. In Anbetracht der Aufstellung aber auch nicht verwunderlich. Manche Spieler sind dazu noch nicht in Form (Wimmer, Schick, Petrovic), manche anscheinend mit dem Kopf woanders (Kara, Ullmann) und manche einfach noch nicht so weit (hier lasse ich die Namen weg). Kopf hoch und weiter. Anders wird es nicht gehen.“

Zuckerhut: „Tippe das wir die Konstanz der letzten beiden Spiele zeigen und erneut 0:2 verlieren.“

Ipoua #24: „Ich erwarte mir in diesem Match zumindest eine Reaktion auf die vergeigten Spiele. Wenn man wieder nicht gewinnt ok, aber auf das WIE kommt es an. Wir haben Ausfälle zu beklagen und Ljubicic ist gesperrt, aber die Basics müssen einfach sitzen unabhängig davon wer am Platz steht. Leute, die mit dem Kopf wo anders sind brauchen sprichwörtlich eine Denkpause oder sie konzentrieren sich auf das, wofür sie bezahlt werden. Wir brauchen jetzt schnell ein positives Ergebnis damit nicht von allen Seiten wieder die Negativität einprasselt, das hat die Mannschaft in der eigenen Hand – werden die Punkte eingefahren kommt auch das Selbstvertrauen und der Druck ist ein anderer.“

mrneub: „Bei einer Niederlage brennt der Hut gewaltig.“

Indurus: „Gegen Prag und den LASK darf man auch mal verlieren ohne dass der Hut brennt. Ein brennender Hut nützt keinem was. Einfach mal Ruhe bewahren. Hätten wir die Spiele (vielleicht glücklich) gewonnen, würden wir jetzt Meister werden und wohl auch in die CL-Gruppe kommen. Dieses manisch-depressive Gehabe ist der Grund unseres Dahinstotterns. Wenn wir einfach mal die Nerven hätten kurze Up- und Downphasen wegzustecken, ohne gleich den Weltuntergang bzw. die Welteroberung damit in Zusammenhang setzen, würde uns das um eine Klasse stärker machen.“

Jonny Weissmüller: „Drei Spiele gespielt und schon fehlen die wichtigsten Spieler krank oder verletzungsbedingt bzw. gefühlt der halbe Kader, qualitativen Ersatz gibt es auf der Bank nicht und die Doppelbelastung nagt schon jetzt an den Spielern. Na gute Nacht.

Adversus: „Wollen wir hoffen, dass zumindest Strebinger einen guten Tag hat und sich die Niederlage in Grenzen hält.“

chrisbond: „Ein absolut richtungsweisendes Spiel. Bei einem Sieg könnte der Turnaround geschafft werden, bei einer Niederlage würden wir uns in einer Abwärtsspirale befinden, von welcher es nur schwer herauszukommen wird. Hoffen wir aufs Beste. Die Voraussetzungen sind alles andere als gut.“

Grambamboli: „Ich gehe von einer fixen Niederlage aus. Unsere kleine ungeschlagene Serie in Pasching wird am Samstag wohl reißen. Bei der Niederlage gegen den LASK und bei einem schlechten Auftreten gegen Famagusta brennt ordentlich der Hut und die Euphorie ist weg.“

Doena: „Für das LASK-Spiel würde ich auch gern Mal wieder den Taxi ganz vorne sehen. Gegen Sparta war aber natürlich gar nichts anderes möglich ohne einen fitten Knasi und Ljubicic im Kader, da musste man ja Taxi dort aufstellen.“

Rapidler_1899: „Vorfreude auf dieses Spiel ist nicht vorhanden. Unsere gute Serie gegen den LASK wird zu Ende gehen, was gleichzeitig einen Fehlstart in die Meisterschaft bedeutet. Wird eine harte Saison.“

grubi87: „Wird die zweite Meisterschafts-Niederlage. Dann wird’s wieder richtig lustig. Aber es ist momentan kein spielerisches Element zu erkennen, keine Automatismen, Ideen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem LASK.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!