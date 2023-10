Rapid-Fans hoffen auf einen Burgstaller-Effekt

Der SK Rapid trifft am Sonntagabend auf Austria Klagenfurt. Peter Pacults Mannschaft ließ in dieser Saison sehr wenige Torchancen zu und hat den niedrigsten...

Der SK Rapid trifft am Sonntagabend auf Austria Klagenfurt. Peter Pacults Mannschaft ließ in dieser Saison sehr wenige Torchancen zu und hat den niedrigsten xG-against-Wert von allen Bundesligisten. Wir wollen uns ansehen, ob die Rapid-Fans trotzdem an einen Sieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

alfman: „Sehr wichtig, dass wir gewinnen. Nicht nur wegen der drei Punkte, sondern auch weil wir einen beständigen Trend nach oben damit aufzeigen wollen. Bitte keinen Punkteverlust, obwohl das gegen eine Mannschaft von Peter Pacult immer schwierig ist.“

FloRyan: „Wird eine sehr enge Partie. Klagenfurt ist offensiv mit Karweina und Irving sehr gut besetzt, defensiv haben sie zweifellos des Öfteren Probleme. Mittlerweile kommen sie nicht mehr ausschließlich über Umschaltsituationen, sondern können auch ein Spiel zu einem gewissen Grad gestalten, was gut für uns ist, weil wir mit Umschaltsituationen bestimmt die größeren Möglichkeiten haben als mit Spiel gestalten und Lösungen finden, vor allem im letzten Drittel.“

valderama: „Endlich wieder bis auf Cvetkovic die Einserpanier. Ich erwarte einen halbwegs ungefährdeten Sieg. Unsicherheitsfaktoren sind einerseits die Länderspielpause und andererseits mögliche rote Karten für uns oder den Gegner. Ein lächerlicher und schlechter Witz ist die Beginnzeit. Mehr Samstagspartie geht eigentlich nicht.“

MarkoBB8: „Direkter Konkurrent, wir würden in der Tabelle vorbeiziehen und Hartberg wird in Graz wohl nicht gewinnen. Mit einem Sieg wären wir (wenn es keine Überraschungen gibt) auf Platz 4 mit einem Punkt Rückstand auf den LASK, ein versöhnlicher Abschluss einer turbulenten Hinrunde.“

Drifter: „Die Beginnzeit ist Burgstaller geschuldet, die Bundesliga wollte ihm einen Tag mehr Ruhe gönnen, nach dem harten, langen Auftritt in Aserbeidschan!“

BARON: „Normalerweise müsste Rapid daheim gegen Klagenfurt gewinnen. Allerdings hat Pacult wohl den richtigen Zugang und ist der richtige Trainer zum derzeit ebenfalls richtigen Zeitpunkt. Die Bilanz welche die Klagenfurter aufweisen ist mit nur einer Niederlage nach zehn Spielen (also alle Großen außer Rapid) schon beeindruckend. Von einer gmahten Wiesn kann also keine Rede sein.“

Boidi: „Da Burgi sicherlich noch nicht bei 100% ist, würde ich ihn eher als Joker sehen. Wenn Burgi von Anfang an spielt und es steht Spitz auf Knopf und wir müssen ihn auswechseln, bricht sicherlich unser Spiel zusammen. Umgekehrt kann er als Einwechselspieler einen sehr positiven Impact bringen. Grgic statt Kerschbaum ist einfach die größere Kampfkraft von Grgic, auch wenn es Kerschbaum heuer gut macht. Bei Kongolo/Hofmann ist es schwierig – richtig überzeugt hat in letzter Zeit keiner.“

thomasSCR: „Gegen Klagenfurt waren es immer enge Partien, ich glaube trotzdem an den Burgstaller-Effekt und tippe auf ein 3:1.“

Hyks: „Eigentlich ist Klagenfurt daheim ein Pflichtsieg. Aber die Klagenfurter spielen diese Saison bis jetzt keinen schlechten Fußball. Sie haben bereits viele für sie wichtige Punkte gesammelt. Wichtig wird sein, wie Fit Burgi wirklich ist. Den Aufwärtstrend mit einem Heimsieg zu bestätigen wäre sehr, sehr wichtig angesichts der Tabellenposition. Dennoch denke ich, dass die Klagenfurter uns das Leben sehr schwer machen werden. Ich rechne mit einem knappen Heimsieg.“

