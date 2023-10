Rapid-Fans: „Langsam sind die guten Spiele die Ausrutscher“

Der SK Rapid trifft nach der etwas kuriosen 2:3-Niederlage gegen Austria Klagenfurt auf den LASK. Die Oberösterreicher gewannen vergangene Runde gegen RB Salzburg, mussten...

Der SK Rapid trifft nach der etwas kuriosen 2:3-Niederlage gegen Austria Klagenfurt auf den LASK. Die Oberösterreicher gewannen vergangene Runde gegen RB Salzburg, mussten dann aber unter der Woche gegen den belgischen Tabellenführer Union SG in der Europa League eine knappe 1:2-Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Was erwarten sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Phil96: „Angekündigte Katastrophen finden bekanntlich selten statt, dementsprechend rechne ich mit einem X nach Führung. Zoran Barisic darf weiterwurschteln und nach dem Spiel wieder die bemühte Leistung der Burschen loben.“

Wolti: „Ich bin zwiegespalten – das letzte Match liegt mir noch so dermaßen schlecht im Magen. Meine Frau hat mir schon eine Rapid-Pause nahegelegt. Die Zeichen stehen so schlecht, dass es wahrscheinlich wieder auf einen Sieg hinausläuft damit man dann wieder sagen kann, dass Klagenfurt ein Ausrutscher war. Jedoch wie oft kann man das noch hören? ich für meinen Teil hab absolut keinen Bock mehr jedes Mal zu zittern welches Gesicht Rapid zeigt, ich will endlich Taten sehen, mittlerweile sind für mich die guten Spiele die Ausrutscher und nicht die schlechten.“

MarkoBB8: „Weitermachen wie bisher und die Chancen verwerten – versteh nicht wieso man von einer Niederlage ausgehen, ja der LASK ist die Saison stabiler unterwegs aber alles andere als unschlagbar, es hat ja schon beim Eröffnungsspiel begonnen, dass wir zwei Punkte unnötig hergeschenkt haben.“

Schwemmlandla3: „Eigentlich ist mir diese Partie bereits egal. Selbst wenn wir was mitnehmen, in Altach bekommen wir sowieso wieder eine auf die Mütze. Ob man jetzt eine Woche früher oder später im UPO ankommt, ist irrelevant.“

GRENDEL: „Der LASK hat einen kleinen Dämpfer bekommen, anstrengend war das Spiel auch, ich rechne mir daher durchaus ein Unentschieden aus.“

Severus: „Ich hoffe Zoki kann die Truppe diesmal richtig motivieren und mit Vollgas auf den Rasen schicken. Der LASK wird etwas müde sein, wir müssen sie von der ersten Minute an wissen lassen, dass es hier nichts zu holen gibt. Mit der richtigen Einstellung können wir hoffentlich das Pendel mal zu unsren Gunsten umschlagen lassen!“

hyks: „Schwierige Situation für uns. Es kann in zwei Richtungen gehen; Wir spielen wieder ein wenig ansehnlich und holen mit Glück oder Unvermögen des Gegners einen Sieg bzw. ein X, oder unsere Burschen sind nach der Niederlage gegen Klagenfurt total verunsichert und verlieren ganz klar mit 0:3. Beide Richtungen möglich.“

phkr.rapid: „Rapid wie gefühlt ewig. Immer wieder kleine Höhen, die mit umso größeren Tiefen wieder komplett zerstört werden. Gegen den LASK erwarte ich mir nichts Besonderes. Wird wieder einer Leistung, die ganz OK ist, damit Zoki etwas aus dem Kreuzfeuer gelangt und mit der man am Ende dennoch keine drei Punkte einfährt. Ist mir aber auch ziemlich egal. Solange sich nichts Grundlegendes an der Haltung innerhalb des Vereines ändert (Anm. Freunderlwirtschaft) wird es immer ein auf und ab bleiben, wodurch Rapid schon längst nur mehr ein Schatten seiner selbst ist.“

thomasSCR: „Auch wenn alles momentan ziemlich beschissen ist – ich bin optimistisch, dass wir mal wieder zeigen, was in dieser Mannschaft steckt! Tippe auf einen 2:1-Sieg. Ich denke auch, dass wir in Altach gewinnen! Hopp auf!“

Juli93scr: „Lass mich auch immer hinreißen und glaub ab dem kommenden Spieltag an eine Siegesserie, aber dieser Gedanke ist ab dem letzten Spieltag endgültig verflogen. Wir schaffen es ja nicht mal zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Wir haben in den Heimspielen gegen Altach, Hartberg, Tirol, Wolfsberg, Sturm, Klagenfurt genau eines davon gewonnen. Das kann man auch nicht mehr so einfach mit normalen Rückschlägen in unserer Entwicklung hinnehmen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel gegen den LASK.