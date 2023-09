Rapid-Fans nach 1:1 gegen Sturm: „Ein Punkt, wie eine Niederlage“

Der SK Rapid und der SK Sturm Graz trennten sich gestern in Hütteldorf mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns anschauen was die Fans zum...

Der SK Rapid und der SK Sturm Graz trennten sich gestern in Hütteldorf mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns anschauen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaften sagen und fangen mit den Anhängern der Heimmannschaft an. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Wir wollen, aber wir können nicht. Es ist eine Mischung aus fehlender technischer Klasse, unglaublichem Unvermögen und viel Unkonzentriertheit. Wie gegen die WSG und den WAC muss man auch dieses Spiel gewinnen, am Ende sogar deutlich, da Sturm aufgrund des EC-Donnerstags eingegangen ist. So stehen zehn Punkte aus acht Spielen, das ist einfach ein schlechter Scherz. Es ist schwer, da Geduld zu haben, auch wenn die Mannschaft offensichtlich Potential hat. Du musst den Leuten irgendwann auch mal einen Happen hinwerfen, und wenn es ein gebrunzter Sieg ist. So bleibt wieder nur Frust zurück.“

narf: „Ein Punkt, wie eine Niederlage. Aber, und das stimmt positiv: ein absolut Rapid-würdiger Auftritt, und die werden häufiger. Es fehlt halt manchmal auch das Glück.“

RomanHammer: „Bis auf die Chancenauswertung gar nicht mal so schlecht, also von „um Lichtjahre voraus“ sind wir da weit entfernt.“

revo: „Gutes Spiel und Leistung, den Meisterkandidaten am Rande der Niederlage gehabt. Weiter so, macht Spaß!“

Ernesto: „Tolles Spiel von Rapid, insgesamt ein absolutes Spitzenspiel, in dem Rapid sicher den Tick besser war. Trotzdem geht das Ergebnis in Ordnung. Auch die Schiedsrichterleistung war für mich sehr okay. Der hat das Spiel laufen gelassen und gepfiffen, was man pfeifen musste. Er hatte seine Linie mit den gelben Karten und die gut bis zum Schluss durchgezogen. Schade, dass es nicht für drei Punkte gereicht hat, aber wie so oft heuer war die Leistung richtig gut. Die Zeit wird kommen und dann werden wir konsequent voll punkten und dann werden wir nur sehr schwer zu schlagen sein. In puncto Spielkultur sind wir jetzt schon besser als Sturm.“

Hütteldorfer94: „Grundsätzlich ist ein Punkt gegen Sturm ja nicht schlecht. Mit besserer Chancenverwertung wäre da aber heute deutlich mehr drin gewesen!“

Greenspan: „Mit Burgi hätten wir schon mehr als sechs Punkte mehr am Konto. Strunz und Mayulu inferior.“

TwoPointFifty: „Gegen diese Sturm-Mannschaft heute nicht zu gewinnen grenzt fast an Kunst. Wieder ewig schade um zwei verlorene Punkte. Die Leistung selbst fand ich nicht schlecht, vor allem Querfeld war heute einfach genial. Kleiner Nachsatz noch zu Mayulu: natürlich muss er den ohne Wenn und Aber machen, ich fand ihn heute zumindest besser integriert als die letzten Spiele. Was mich aber noch immer aufregt, warum er die Out-Einwürfe durchführt. Der Lange gehört in den Strafraum. Sieht das keiner von unseren Trainern? Jedenfalls bin ich guter Dinge, dass wir die nächsten Wochen zu punkten beginnen.“

Hugo_Maradona: „Schon wieder daheim gegen eine klar schwächere Mannschaft Punkte gelassen. Wieder gut gespielt, unbedankt.“

Zuckerhut: „Leistung in Ordnung, die Unentschieden sind aber zu viel.“

Berbatov: „Sehr gutes und kurzweiliges Spiel. Leider ist es aber wieder am Mittelstürmer gescheitert. Aber diese Truppe ist unglaublich geil. Da ist was Großes am Entstehen…“

schleicha: „Es fehlt am Ende des Tages einfach an Qualität. Wieso statt Strunz nicht einfach Zivkovic spielt verstehe ich nicht, aber soll so sein. Gefühlt zwei verlorene Punke obwohl ein X gegen Sturm durchaus ok ist.“

Cosa_Nostra: „Die Ergebnisse bleiben noch aus, die Richtung stimmt aber. Ein Rapid-würdiger Fight und in unserer derzeitigen Verfassung musst auch erst mal ein X gegen Sturm holen. Denke viele hätten auch eher auf ein 0:3 oder so getippt.“

baeckerbua: „Querfeld ist mit 19 mindestens Top 3 der Innenverteidiger in der Liga. Brutal, welche Sprünge der mittlerweile in konstanten Abständen macht.“

Sektion LE: „Gutes, spannendes kampfbetontes Spiel. Hätten wir sechs Punkte mehr auf dem Konto würde man wieder Mission 33 ausrufen. Rapid kann wieder. Weiter so dann kommen auch die Punkte.“

baeckerbua: „Ich bin mittlerweile so weit, dass man bei Zivkovic durchaus bald probieren sollte. Zivkovic hat enorme Abschlussqualität, fällt dem der Ball in so einer Situation wie bei Strunz oder Seidl vor die Füße trau ich mich wetten, dass es brennt.“

TheReaper: „Leistung ist besser als letzte Saison, aber die zehn Punkte am Konto machen mir ein bisschen Angst. Schön langsam sollten wir voll anschreiben. Ist halt bitter, wenn du gegen die „Kleinen“ reihenweis Kerndl liegen lässt. Auf ins Derby!“

