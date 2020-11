Rapid-Fans: „Vier Tore darf man in Ried nicht kassieren“

Der SK Rapid handelte sich nach einer turbulenten Partie beim Aufsteiger aus Ried die erste Saisonniederlage ein. Die Hütteldorfer, die zweimal in Führung lagen,...

Der SK Rapid handelte sich nach einer turbulenten Partie beim Aufsteiger aus Ried die erste Saisonniederlage ein. Die Hütteldorfer, die zweimal in Führung lagen, verloren in Oberösterreich mit 3:4 und konnten somit den Patzer der Salzburger nicht ausnutzen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Tribal: „Das ist mal ein richtiger Denkzettel.“

steveme: „Verdiente Niederlage! Didi wird seine Schlüsse daraus ziehen. Von einigen Spielern war ich in diesem Spiel enttäuscht von der Einstellung, am Donnerstag haben sie die Chance auf eine Wiedergutmachung. Wir werden sehen.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!Dein Vorteil bei Live-Wetten!

Lichtgestalt: „Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft. Das Defensivverhalten war Bierliga-würdig, das inkludiert alle, nicht nur die Abwehr. Wer so auftritt darf sich nicht wundern, die Niederlage ist nicht mal völlig unverdient. Das war momentweise nahe am Skandal, was sich da einige geleistet haben. Ich mein, die machen das beruflich.“

Flo14: „Vogelwild, total hektisch. Wie in einigen anderen Spielen bisher, diesmal mit dem schlechteren Ende.“

Fox Mulder: „Absolute Frechheit. Die sollen froh sein, dass Didi heute nicht in der Kabine wartet.“

sulza: „An Naivität nicht mehr zu überbieten. Man hat Ried über 90 Minuten voll in die Karten gespielt und sie dazu eingeladen, über Grüll in Kontersituationen zu gelangen. Zu allem Überfluss muss Fountas außerdem das vierte Tor machen. Stattdessen verteidigt man die Freistöße extremst peinlich und lässt sich zwei Minuten vor Schluss billigst auskontern. Drei Tore beim Aufsteiger müssen einfach reichen, um zu punkten. Ein Wahnsinn, wie anfällig man in der Defensive ist. Dazu muss der Gegner die Abwehr nicht einmal lange beschäftigen. Beinahe jeder Angriff wird gefährlich.“

valery: „schwaches Spiel von uns, Gratulation an die Rieder; kann passieren, nächste Runde das Derby gewinnen und alles passt wieder.“

Highwayman4788: „Leider hat mich nach Molde zum zweiten Mal diese Saison ein gewaltig schlechtes Gefühl vor Anpfiff nicht getäuscht. Die Hollywoodaufstellung, wir hätten die Tabellenführung übernehmen können und unsere schlechte Bilanz im Innviertel: irgendwie war diese verdiente Niederlage aufgelegt. Naja Mund abputzen, aus den Fehlern lernen.“

TomTom90: „Vier Tore darf man einfach nicht in Ried kassieren. Unsere Schwäche bei Standards ist ein Wahnsinn. Warum man das nicht beheben kann, weiß kein Mensch. Würde mich echt interessieren, wer im Trainerteam dafür zuständig ist. Ljubicic fehlt extrem, das konnte man heute deutlich sehen. Naja wieder am Boden der Tatsachen angelangt. Heute bin ich richtig angefressen. Zweimal eine Führung so fetzendeppert aus der Hand zu geben, muss man mal schaffen.“

Hütteldorfer94: „Typische Rapid-Niederlage. Spiele wie heute sind der Grund, warum wir nicht Meister werden.“

Ipoua #24: „Drehst die Partie, bist eigentlich drauf und dran das Spiel endgültig zu entscheiden aber im Endeffekt agiert man wie eine Schülermannschaft und gibt den Sieg aus der Hand. Es wäre heute ein tolles Statement gewesen, wenn man Salzburg überholt – aber wenn man es nicht einmal gegen Ried schafft, dann braucht man auch von nichts träumen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 3:4-Niederlage des SK Rapid gegen Ried.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!