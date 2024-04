Rapid-Fans vor Salzburg-Spiel: „Alles kann, nichts muss“

Der SK Rapid trifft nach dem Finaleinzug gegen Leoben in der Meisterschaft auswärts auf Tabellenführer RB Salzburg. Die Mannschaft von Gerhard Struber verlor unter...

Der SK Rapid trifft nach dem Finaleinzug gegen Leoben in der Meisterschaft auswärts auf Tabellenführer RB Salzburg. Die Mannschaft von Gerhard Struber verlor unter der Woche das Cup-Halbfinale gegen den SK Sturm Graz und wird sich nach dieser Enttäuschung rehabilitieren wollen. Die Hütteldorfer warten seit unglaublichen 21 Spielen auf einen Sieg gegen RB Salzburg. Glauben die Fans, dass diese Unserie ausgerechnet heute zu Ende gehen kann? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

eeelias: „Bin sehr gespannt, wie wir uns am Sonntag präsentieren. Sogar auf ein Gastspiel in Salzburg freut man sich aktuell, irre!“

Lucifer: „Für Salzburg muss bei uns alles passen. Wir mögen zwar defensiv gefestigter sein und generell wenig zulassen, aber mir fehlt irgendwie die Phantasie wie uns in Salzburg ein Sieg gelingen soll.“

Tobal12345: „Gegen Salzburg kannst einmal schauen wo wir stehen. Unbestritten haben wir einen großen Entwicklungsschritt in den letzten Monaten gemacht. Hartberg oder im Cup gegen einen Zweitligisten waren selten so entspannt zum Schauen. Alles kann, nichts muss – denk die Jungs sind selber hungrig und wollen zeigen, dass sie auch oben mitspielen können! Auf geht’s Rapid, kämpfen und siegen.“

Dooku: „Du kannst dort nur bestehen, wenn du vom Anfang voll dabei bist, keinen Strich in der Hose hast und nicht unbedingt hinten herumspielst.“

Schwemmlandla3: „Die Sachlage ist so wie immer gegen Red Bull. Ob sie gewinnen oder nicht liegt in Wahrheit fast nur bei denen alleine. Sollte dann der Fall eintreten, dass sie einen schlechten Tag haben, müssen wir eben noch einen guten haben, dann können wir dort was mitnehmen. Was aber definitiv der Fall ist, wir sind aktuell im Kollektiv defensiv sehr stark und daher schwer zu bezwingen. Da sollte auch RB zu kämpfe haben damit. Hoffe ich zumindest.“

SCR1978: „Unser Rausspielen bei den Abstößen macht mir irgendwie Kopfzerbrechen – das geht bald in die Hose – schon in Hartberg sehr riskant gewesen.“

Tobal12345: „Gegen Salzburg war’s die letzten Male oft sehr knapp, vielleicht passt alles zusammen und wir gewinnen, alles geben werden die Jungs bestimmt. Sollte es nicht der Fall sein, ist es kein Beinbrech, und wir werden eben sehen, an welchen Schrauben noch gedreht gehört.“

MarkoBB8: „Ich freue mich auf das Duell, es ist nicht wie sonst, bin gespannt aufs Kräftemessen, vom Gefühl her sind wir in der Entwicklung weiter als beim letzten Duell, es ist von einer Niederlage bis zum Sieg alles drinnen.“

rabbitmountain: „Wäre ja für die gleiche Aufstellung wie gegen Hartberg. Finde das mit den vier spielerisch starken Offensiven, die viel Tempo reinbringen und auch Positionen wechseln können interessant. Bin mir aktuell einfach nicht sicher, wie sehr sich Burgi als Zielspieler gegen die Red Bull Innenverteidigung durchsetzen und Akzente setzen kann.“

LiamG: „Nach Salzburgs Cup-Niederlage muss man sagen, wenn wir das am Sonntag intelligent und diszipliniert spielen, ist da mindestens ein Punkt für uns drin. Bei den Bullen sieht momentan viel nach Zufall ohne wirkliche Struktur aus. Dass sie noch immer die Individuelle Klasse haben, wissen wir eh. Genauso wie sie uns an einem guten Tag weiterhin aus dem Stadion schießen können. Diese guten Tage sind bei den Dosen aber mittlerweile recht rar geworden. Möcht sehen wie dort die Nerven flattern, wenn wir in Führung gehen.“

Juli93scr: „Würde gerne dieselbe Offensive wie gegen Hartberg von Beginn an sehen.“

FloRyan: „Salzburg ist in dieser Saison eine Mannschaft mit sehr, sehr großen Leistungsschwankungen. Insofern fällt mir eine Prognose für Sonntag ziemlich schwer. Aufgrund unserer Leistungen zuletzt habe ich allerdings das Gefühl, dass wir diesmal dort sogar gewinnen werden.“

