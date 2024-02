Rapid-Fans vor Sturm-Spiel: „99 Prozent werden nicht reichen“

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf den SK Sturm Graz und wir wollen uns ansehen, ob die Fans der Hütteldorfer an einen Punktegewinn...

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf den SK Sturm Graz und wir wollen uns ansehen, ob die Fans der Hütteldorfer an einen Punktegewinn ihrer Mannschaft glauben. Sorgen bereitet sicherlich ein wenig, dass mit Leopold Querfeld der stärkste Innenverteidiger der Grün-Weißen gesperrt ist. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gargamel_1899: „Ganz egal wer spielt, es wird mindestens ein Punkt. Sturm Graz hat irgendwie nicht mehr diesen Punch, den sie schonmal hatten und wird bissl müde sein vom EC-Spiel, das werden wir ausnützen. Querfelds Ausfall zwar schade, doch wir können gut genug nachbesetzen, das geht schon. Ich habe durchaus das Gefühl, dass wir unsere Leistung jetzt von Spiel zu Spiel verbessern und es zusehends auch ansehnlicher wird, beziehungsweise flüssiger und abgestimmter. Auer bekommt sich hoffentlich auch wieder in den Griff, der kann es besser, das weiß ich.“

lengmandx: „Meine größte Sorge in Bezug auf Sturm: Sie machen das Zentrum extrem eng und gehen im Pressing stark drauf, da fehlen uns im Moment die spielerischen Lösungen um uns zu befreien. Im Gegenzug können ihnen auf den Seiten dann bei schnellem Überbrücken des Mittelfelds Probleme bereitet werden. Nur sehe ich bei uns im Moment nur Grüll als Waffe an, Lang braucht noch. Und sein Team auf Grüll einstellen wird Ilzer sicher. Sehr viel hängt vermutlich auch von unseren Außenverteidigern ab. Bin echt gespannt, was sich unser Trainerteam einfallen lässt, eventuell situativ Dreier bzw. Fünferkette und Doppelsechs ausprobieren.“

Tobal12345: „Finde es interessant wie schnell das Trainerteam im zentralen Mittelfeld reagiert hat, im Cup-Spiel hat Kerschbaum nicht überzeugt und im nächsten Spiel war schon der Satti in der Startelf – genauso muss ein interner Konkurrenzkampf aussehen.“

since-1899: „Sturm ist grundsätzlich (noch) zu weit weg, um auswärts Punkte fordern zu können, aber natürlich können wir sie an einem guten Tag auch schlagen. Aus den letzten zwei Partien haben wir saisonübergreifend vier Punkte gemacht, waren im Herbst beim 1:1 zu Hause auch näher dran am Sieg. Nichtsdestotrotz ist es ein Bonusspiel, in dem wir nur überraschen können. Durch den Sieg beim WAC haben wir uns das auch ein Stück weit verdient. Dass Sturm am Donnerstag in der ECL spielte, ist kein Nachteil für uns. Ohne Querfeld und (vermutlich) Burgstaller, ohne einem Kühn-Ersatz, der schon voll angekommen wäre, und mit einem weit von seiner Normalform entfernten Auer, fehlt uns leider Qualität, die den Unterschied ausmachen könnte. – Aber sei es drum, unsere Aufgaben, in denen wir punkten müssen, folgen im Anschluss. Von daher kommt Sturm oder so zur rechten Zeit.“

Phil96: „In Wirklichkeit ist jeder Punkt, den wir in Graz holen, ein Bonus, der unsere Aufgabe in den direkten Duellen ums obere Playoff leichter macht. Zu verlieren haben wir nichts, zu gewinnen sehr viel und genau so müssen wir auch auftreten – zumal Sturm aktuell auch wirklich in keiner Topform ist. Rechne eigentlich mit der gleichen Aufstellung wie in Wolfsberg, mit Kongolo statt Querfeld.“

jeichi: „Würden wir am Sonntag tatsächlich drei Punkte mit nach Hause nehmen können, wären wir – nach Punkteteilung (und hoffentlich im oberen Playoff „nur“ noch 4 Punkte hinter Sturm. Wenngleich das eigentlich gut für uns wäre, muss ich schon sagen, dass mir immer mehr bewusst wird, dass wir bisher von der Punkteteilung – wenn überhaupt – nur profitiert haben. Was ich damit meine? Wenn ich daran denke, dass wir – hoffentlich bald wieder – mal eine Saison spielen, wo wir vorne dabei sind, es ganz eng zugeht und wir dann die Punkte halbiert bekommen und somit Abstände verringert werden, drehe ich innerlich am Rad. Das sagt mir, dass wir seit der Ligareform eigentlich noch nie wirklich „gut“ waren, weil mir die Halbierung bisher eben eigentlich immer komplett egal war oder uns eben wieder etwas näher ran gebracht hat und somit eher positiv für uns ausgefallen ist.“

FloRyan: „Ich blicke diesem Spiel sehr gespannt und mit Freude entgegen, weil es für uns ein echter Gradmesser ist. Sturm schwimmt auf einer Euphoriewelle und ist in einem Ergebnis-Flow. Wie ich schon vorm WAC Spiel geschrieben habe, denke ich, dass wir mit einem Sieg in Wolfsberg in einen gleichen Ergebnis-Flow kommen können und das denke ich weiterhin. Es wird ein sehr schweres Spiel, weil Sturm aktuell eine sehr starke Mannschaft ist und wir am Sonntag 100% unseres Leistungsvermögens im Kopf und Körper abrufen müssen. Können wir nur 99% abrufen, werden wir verlieren. Können wir aber die 100% abrufen ist ein Punkt und mehr möglich.“

TheMichii: „Find den Kader im Vergleich zum letzten Frühjahr um einiges besser und auch besser ausbalanciert. Daher trau ich dem Team gerade mit Robert Klauß plus Team doch mehr zu als letztes Frühjahr. Gerade in den Schnittpartien.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Spiel gegen den SK Sturm Graz.