Rapid-Fans: „Wie ein Besuch beim Zahnarzt“

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf RB Salzburg. Gegen den Tabellenführer waren die Hütteldorfer zuletzt meistens chancenlos und auch dieses Mal spricht nicht besonders viel für den Außenseiter, zumal der Tabellenführer den Meistertitel endgültig fixieren kann. Was erwarten sich also die Rapid-Fans von diesem schwierigen Spiel? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

sulza: „Mittlerweile stellt sich vor Salzburg-Spielen fast nur noch die Frage, wie viele Trümmer es diesmal werden. Es darf auch wieder einmal davon ausgegangen werden, dass man immer einen Schritt zu spät ist, das Zentrum nicht schließen kann und phasenweise die Ordnung verliert.“

since-1899: „Der übliche Besuch beim Zahnarzt. Man muss das halt machen, man hofft, dass es nicht zu schmerzhaft wird, und man wartet, dass es vorbeigeht. Und ja, einmal in fünf Jahren fährt man durchaus auch positiv überrascht wieder heim.“

Ipoua #24: „Bin normal immer heiß auf das Duell und erhoffe mir ein mutiges Auftreten – diesmal ist es mir fast egal muss ich ehrlich sagen weil nach oben nichts mehr zu holen ist und die anderen Spiele wichtiger sind. Wenn es ein positives Ergebnis wird freue ich mich natürlich sehr, aber man kann davon ausgehen, dass RB alles unternehmen wird um gegen uns den Titel zu fixieren.“

Zuckerhut: „September 2017 das letzte Mal einen Punkt aus Salzburg mitgenommen. Erwarte den üblichen in die Hose machen Auftritt, ohne die gesperrten Spieler erst recht. Mit dem Titel vor Augen muss man RB noch mal extra motiviert erwarten. Hauptziel muss fast sein ohne verletzen Spieler aus dem Match zu gehen.“

mrneub: „Jeder Punktegewinn wäre eine Überraschung.“

since-1899: „In Salzburg kann man sich natürlich überhaupt nichts erwarten. Die wirtschaften in einer anderen Welt und die spielen in einer anderen Liga, für mich daher ein völlig wertfreies Spiel. Man sollte mit einer ähnlichen Aufstellung wie gegen Arsenal auswärts im Herbst wichtige Spieler schonen und Kraft tanken für die beiden abschließenden Spiele gegen Sturm und den LASK, das sind nämlich unsere wirklichen Gegner. Das wird man aber nicht machen, denn es könnte ja dieses eine von 10-15 Spielen gegen Red Bull sein, in dem man doch punktet. Spaß machen die Spiele gegen Red Bull aber schon lange keinen mehr. Ich sehe das aber wie gesagt völlig emotionslos, Red Bull ist nicht unser Gegner.“

Boidi: „Es ändert zwar nichts aber, dass die Bullen genau gegen uns den Meistertitel auch rechnerisch fix machen können nervt mich schon extrem. Dadurch werden sie volle Kapelle spielen während unsere wieder mit Beistrich in der Hose spielen, insgesamt wirds eine klare Niederlage und bei uns beginnt das große Zittern um Platz 2. Zumal die Dosen als fixer Meister sicherlich gegen den LASK verlieren werden in der Runde drauf.“

Indurus: „Ich erwarte mir nichts. Gegen Sturm und den LASK sollten wir dann wieder voll da sein. Der zweite Platz wird sich ausgehen, unsere Konkurrenz ist wahrlich nicht übermächtig und auf keinen Fall werden die beiden in drei Runden sieben Punkte auf uns gut machen. Ein bissl schade find ich es, dass wir zuerst zu den Bullen müssen und sie dann (wahrscheinlich schon als Meister) nach Linz fahren. Umgekehrt wär´s mir lieber.“

Da Oide Bimbo: „Das Schlimmste erwarten, das Beste erhoffen. Die Minimalanforderung ist, eine Rapid-Mannschaft zu sehen, die sich richtig ins Spiel hineinbeißt und die dummen Eigenfehler des letzten Spieles vermeidet.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Hatte irgendwie schon mal mehr Bock auf ein Spiel. Wird schwierig und mit einem Punktezuwachs darf man in Salzburg eher selten rechnen. Sollte keine große Überraschung passieren, wird sich unsere Endplatzierung eh in den zwei Spielen danach entscheiden. Dabei schätze ich eher Sturm als größere Gefahr ein, uns den zweiten Platz zu fladern. Kämpfen, schlau verteidigen und vorne reinhauen was zum Reinhauen ist. Schau ma mal dann seh ma eh.“

