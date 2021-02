Rapid-Fans: „Zu wenig Tempo und Kreativität“

Der SK Rapid kam gegen den SCR Altach nicht über ein 0:0-Unentschieden und gab zum ersten Mal in dieser Saison Punkte ab. Wir wollen...

Der SK Rapid kam gegen den SCR Altach nicht über ein 0:0-Unentschieden und gab zum ersten Mal in dieser Saison Punkte ab. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sulza: „Heute hat man den Unterschied zu Salzburg eben gesehen. Die gewinnen gegen Wattens, während wir nur X spielen. Irgendwann hat aber auch einmal ein Rückschlag eintreten müssen. Dass wir trotzdem klar überlegen nur 0:0 spielen, ist bitter, aber keine Katastrophe.“

Phil96: „In hundert Jahren darf man da keine Punkte liegen lassen“

steveme: „Ich bin extrem angefressen auf ein paar wenige Spieler, die sich einfach nicht konzentrieren können beim Passspiel und auch die Partie zu wenig ernst genommen haben. In so einem Spiel gehts nicht ums Kämpfen, da muss man sich konzentrieren und sich zwingen.“

Zuckerhut: „Und darum wird es für ganz oben nie reichen.“

Hütteldorfer94: „Schlafwagenfußball! Wir schleichen über den Platz und geben den Altachern immer wieder die Zeit, sich zu formieren. Und weil wir so natürlich nicht in den Strafraum kommen, versuchen wir es mit hohen Bällen.“

flanders: „Wenn uns am Ende der Saison ein Punkt fehlt, dann wissen wir an welche Partie wir denken müssen.“

Ernesto: „Sehr schade – Altach hat das sehr gut verteidigt aber insgesamt war das natürlich zu wenig. so einen Gegner auszuspielen ist natürlich extrem schwierig, keine Frage. Das Hauptproblem war einfach die Ungenauigkeit beim letzten Pass und auch die schlechten Flanken heute. Aber man sieht schon wie schwierig es ist, wenn der Gegner diszipliniert verteidigt und sich eigentlich nur hinten reinstellt.“

Insider*: „100%iger Elfer nicht gegeben, aber darauf darf man sich nicht ausreden. So lange in Überzahl muss man gewinnen.“

pironi: „Im Gegensatz zu den peinlichen Vorstellungen zum Ende der Hinrunde kann man heute nicht viel vorwerfen. Kobras hat, so wie fast alle anderen Goalies, die gegen Rapid spielen, eine bombenstarke Leistung gezeigt und wir waren halt auch unfähig. Kommt vor. Mund abputzen und weiter geht’s. Vor der Punkteteilung ist das nicht so tragisch.“

Da Oide Bimbo: „Na ja, das war ein bisserl unfähig. Viel mehr Offensive haben wir nicht mehr. Wenige Ideen, wenige Chancen, hirnlos beim Abschluss. Knasmüllner und Ritzmaier leider nicht in Superform.“

Flo14: „Es ist schon eine Kunst, so viel Feldüberlegenheit zu haben und so wenig draus zu machen. Das war Schlafwagenfussball der 70er-Jahre. Ist seit Jahren das Gleiche, dass wir einen mauernden Gegner nicht mit fußballerischen Mitteln besiegen können.“

dingo: „Viel zu ideenlos und man hätte spätestens nach der 50. Flanke erkennen können, dass das bei der Altacher Kopfballstärke gepaart mit heute sehr unpräzisen Hereingaben gegen zehn Mann eindeutig die falsche Taktik war. Zwei Elfer wären trotzdem zu geben gewesen.“

Fox Mulder: „Schade, aber solche Spiele gibt es leider, wenn der Gegner hinten drinnen steht und dabei keine schweren Fehler begeht.“

Hütteldorfer94: „Inzwischen bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass es eigentlich gerade ein gutes Zeichen ist, dass ich mich so extrem über dieses 0:0 in Altach aufgeregt habe. Darüber aufgeregt, dass wir „nur“ unentschieden gespielt haben, habe ich mich nämlich, glaube ich, zum letzten Mal, als Zoki noch unser Trainer war. In der „glorreichen“ Büskens-Canadi-Gogo-Ära hingegen hätte ich mich vermutlich sogar noch über den Punkt gefreut…“

servasoida: „Diese Partie nicht zu gewinnen ist ein Wahnsinn. Die Einwechslungen von Fountas und Demir waren richtig aber dann bringt er auf einmal Alar, der auf derselben Höhe wie Petrovic spielt. Viel zu wenig aus dem spielerischen Übergewicht gemacht.“

alexbender: „Über den Schiri braucht man sich nicht beschweren, wenn man 68 Minuten in Überzahl den Ball nicht ins Tor bringt.“

Hütteldorfer94: „Dieses 0:0 ist eine Schande! Das muss man erstmal schaffen, in diesem Spiel kein Tor zu erzielen.“

GRENDEL: „Gegen den Tabellenletzten mit einem Mann mehr brauchen wir nicht wegen nicht gegebener Elfer raunzen. Da musst spielerisch gewinnen. Leider sehr schlechte Partie. Das letzte Match war schon nicht gut. Hoffentlich wird das kein Trend.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 0:0-Unentschieden zwischen Altach und dem SK Rapid.

