Rapid holt Noah Bischof und verleiht ihn in die 2. Liga

Nach Christoph Lang nimmt der SK Rapid mit Noah Bischof in der Wintertransferperiode einen weiteren aktuellen ÖFB U21-Teamspieler unter Vertrag. Der seit 7. Dezember...

Nach Christoph Lang nimmt der SK Rapid mit Noah Bischof in der Wintertransferperiode einen weiteren aktuellen ÖFB U21-Teamspieler unter Vertrag. Der seit 7. Dezember 21-jährige Vorarlberger erhält einen Vertrag bis inklusive der Saison 2025/26 und kommt vom SCR Altach zum grün-weißen SCR nach Hütteldorf. Allerdings endgültig erst zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit, denn für die Frühjahrssaison wird der fast 190 cm große Angreifer zum First Vienna FC verliehen.

In der obersten Spielklasse konnte Bischof bereits viel Erfahrung sammeln. Für Altach absolvierte er 62 Bewerbsspiele, in denen er fünf Treffer erzielen konnte. Zudem stehen für ihn bislang neun Einsätze im rot-weiß-roten U21-Nationalteam zu Buche, in denen er im laufenden Kalenderjahr dreimal ins Schwarze traf.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Noah Bischof ist ein sehr interessanter Spieler, auf den wir in Zukunft setzen wollen. Momentan ist am wichtigsten, dass er möglichst viel Spielpraxis sammelt und daher freue ich mich, dass er beste Chancen hat, dies in den kommenden Monaten bei der Vienna zu tun. Es ist schön, dass sich künftig ein weiterer österreichischer U21-Nationalteamspieler in unserer Mitte wiederfinden wird. Wir werden seine Entwicklung bei unseren Kollegen in Döbling genau beobachten und ich bin überzeugt, dass er sich dort in den besten Händen befinden wird.“

Der First Vienna FC 1894 kann mit Noah Bischof den ersten Neuzugang im neuen Jahr verkünden. Der Stürmer wird vom SK Rapid bis zum Sommer ausgeliehen.

Die Vienna startet mit frischem Wind ins neue Jahr und präsentiert stolz seinen ersten Neuzugang: Noah Bischof. Der talentierte Stürmer wird bis zum Sommer leihweise vom SK Rapid zu Österreichs ältestem Club wechseln. Der Leihe ging die Verpflichtung des 21-Jährigen durch die Hütteldorfer vom SCR Altach voraus.

In seiner noch jungen Karriere absolvierte Bischof bereits 58 Bundesligaeinsätze für den SCR Altach. Bei den Rheindörflern spielte sich der Vorarlberger auch ins österreichische U21-Nationalteam, wo er in neun Partien drei Treffer erzielte.

Ausgebildet wurde Bischof in der Akademie Vorarlberg in der er von der U15 bis zur U18 alle Altersklassen durchlief. Sein Bundesligadebüt feierte er schließlich im Juli 2021 für den SCR Altach gegen den LASK. Im Trikot der Vorarlberger erzielte der 21-Jährige fünf Pflichtspieltreffer in Österreichs höchster Spielklasse.

Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz:

„Mit Noah Bischof gewinnen wir einen spielintelligenten Spieler, der bereits sein Talent in der österreichischen Bundesliga bewiesen hat. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team darstellen wird.“

Neuverpflichtung Noah Bischof:

„Ich freue mich auf die Herausforderung bei der Vienna und bin hochmotiviert, einen positiven Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Die Hohe Warte ist eine traditionsreiche Spielstätte, und ich bin stolz, Teil dieses Clubs zu sein.“

