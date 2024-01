Wende im Transferpoker – Rapid verpflichtet Christoph Lang

Laut diverser Medieninformationen steht der SK Rapid vor einer Verpflichtung von Christoph Lang. Der 22-jährige stammt aus dem Nachwuchs des SK Sturm, steht aber...

Laut diverser Medieninformationen steht der SK Rapid vor einer Verpflichtung von Christoph Lang. Der 22-jährige stammt aus dem Nachwuchs des SK Sturm, steht aber aktuell leihweise beim TSV Hartberg unter Vertrag. Der Transfer kommt durchaus überraschend, denn sämtliche Medien gingen davon aus, dass der Ersatz von Nicolas Kühn ebenfalls ein Legionär sein wird. Aber ist Lang überhaupt ein Ersatz für Nicolas Kühn?

War die Spur ins Ausland falsch und kommt der Kühn-Ersatz aus der österreichischen Bundesliga? Dies veröffentlichte zunächst Sky-Reporter Eric Niederseer, der auch mit der Ablöse von Trainer Zoran Barisic als erster Journalist an die Öffentlichkeit ging:

Christoph Lang spielt aktuell leihweise beim TSV Hartberg, wo er mit fünf Treffern der zweitbeste Torschütze hinter Goalgetter Maximilian Entrup ist. Der 22-Jährige steuerte zudem drei Assists bei und steht damit in der laufenden Saison bei starken acht Scorerpunkten. Ein vorzeitiger Abgang aus Hartberg wird für Trainer Markus Schopp schwer zu kompensieren sein.

Der Transfer kommt sehr überraschend, da Fans und Medien den Kühn-Ersatz im Ausland vermuteten. Dazu agierte Lang zumindest auf dem Papier öfters als offensiver Mittelfeldspieler und seltener als Rechtsaußen. Sieht man sich allerdings seine Heatmap an, dann erkennt man, dass er sich auf dem rechten Flügel sehr wohlfühlt.

Christoph Langs Heatmap zeigt, dass er oftmals auf den rechten Flügel ausweicht

Lang kann prinzipiell durchaus die Kühn-Position spielen und ist ein interessanter Fußballer mit dem „gewissen Etwas“. Auch aufgrund der doch unterschiedlichen Positionen unterscheiden sich die Werte der beiden Spieler durchaus stark. Kühn geht mehr als doppelt so oft in Eins-gegen-Eins-Situationen und ist mit dem Ball am Fuß wesentlich progressiver. Lang schoss aber ähnlich oft aufs Tor wie der zukünftige Celtic-Legionär und weist die wesentlich bessere Trefferquote auf. Bei Kühn gingen rund neun Prozent aller Schüsse ins gegnerische Tor, bei Lang waren es 15.6%.

Im jüngsten Krone-Artikel klärt Katzer schließlich auf: „Ich habe ja nie gesagt, dass wir einen Kühn-Ersatz holen“. Die eigenen Talente Jovan Zivkovic und Ismail Seydi bekommen eine Chance auf dem Flügel und Christoph Lang soll als Offensiv-Allrounder kommen, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Lang kann auf dem Flügel, im offensiven Mittelfeld, als hängende Spitze und im Sturmzentrum spielen. Somit wäre er auch bei einem Ausfall von Goalgetter Guido Burgstaller eine zusätzliche Option.

Der Kurier ergänzt zu diesen Infos, dass neben Lang durchaus auch ein zweiter Offensivspieler aus dem Ausland verpflichtet werden könnte. In Hütteldorf wird es also weiter spannend bleiben!