Rapid verlängert auslaufende Verträge kurzfristig

[ Presseinfo SK Rapid ]

Fünf Spielerverträge beim SK Rapid wären vor dem Re-Start der heimischen Bundesliga ausgelaufen. Alle und zwar mit Kapitän Stefan Schwab, Allrounder Stephan Auer, den Torhütern Paul Gartler und Tobias Knoflach sowie Offensivspieler Marko Bozic, der im Jänner und Februar bereits in einigen Testspielen Profiluft schnuppern konnte, wurden nun bis zum letzten Saisonspiel im Juli 2020 verlängert.

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, dazu: „Ich möchte mich bei allen Spielern bedanken, die Gespräche gingen innerhalb weniger Minuten über die Bühne und ich freue mich, dass wir bis zum Ende dieser so herausfordernden Saison die bewährte Mannschaft bei uns an Bord haben.“ Kapitän Stefan Schwab sagt: „Es ist ein starkes Zeichen des Vereins, dass auch in dieser schwierigen Zeit mit allen Spielern, deren Verträge ausgelaufen wären, bis zum Saisonende verlängert wurde. Aber auch von uns Spielern, für uns war es selbstverständlich, dass wir weiter zusammenhalten wollen und wir sind froh, dass der Verein für keinen der betroffenen Spieler irgendwelche Sonderregelungen wollte, sondern uns alle gleich behandelt.“