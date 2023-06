RB Salzburg und SK Sturm haben Slavia-Spieler im Visier

Es vergeht kaum ein Tag ohne einem neuen Transfergerücht. Diesmal sollen laut dem deutschen Fußballmagazin „Kicker“ zwei österreichische Spitzenklubs ein Auge auf den gleichen...

Es vergeht kaum ein Tag ohne einem neuen Transfergerücht. Diesmal sollen laut dem deutschen Fußballmagazin „Kicker“ zwei österreichische Spitzenklubs ein Auge auf den gleichen Spieler geworfen haben. Es handelt sich um RB Salzburg und dem SK Sturm, die sich für den Slavia-Prag-Linksverteidiger David Jurasek interessieren.

Die beiden österreichischen Bundesliga-Vereine sind allerdings nicht die einzigen Klubs, die sich für den 22-jährigen Tschechen interessieren. Der VfL Wolfsburg ist ebenfalls auf der Suche nach einem linken Außenverteidiger, da Jerome Roussillon bereits im Winter zu Union Berlin wechselte und Paulo Otavio, der in der Saison 2016/17 beim LASK unter Vertrag stand, sein Glück nun in Katar beim al-Sadd Sports Club in Katar finden möchte. Nicolas Cozza konnte die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen, sodass der deutsche Bundesligist aktuell ohne einem gelernten Linksverteidiger dasteht.

Ganz so schlimm sieht es bei RB Salzburg nicht aus, denn Andreas Ulmer hängt noch ein weiteres Jahr dran. Das Salzburger Urgestein ist nach wie vor ein verlässlicher Spieler, dem man aber auch irgendwann das Alter ansehen wird, sodass der österreichische Serienmeister auf dieser Position sicherlich nachbessern will. Als Alternative steht Bernardo zur Verfügung, der auf dieser Position aber ebenfalls nicht souverän wirkte.

Laut dem “kicker“ ist auch der SK Sturm am linken Außenverteidiger interessiert. Es wirkt aber eher unwahrscheinlich, dass der Tscheche in Graz landen wird. Einerseits ist die Konkurrenz mit Salzburg und Wolfsberg sehr groß, andererseits haben die Blackies auf der linken Abwehrseite aktuell wenig Handlungsbedarf. Mit Amadou Dante und David Schnegg, der in den letzten Monaten einen riesigen Sprung nach vorne machte und mit einer Einberufung ins österreichische Nationalteam belohnt wurde, ist man gut aufgestellt, solange nicht einer der beiden Spieler transferiert wird. Handlungsbedarf ist eher auf der rechten Abwehrseite gegeben, wo es mit Jusuf Gazibegovic nur einen Leistungsträger gibt, der noch dazu immer wieder Begehrlichkeiten von anderen Klubs erweckt. Vorgestern berichteten wir, dass die Grazer Interesse am Schotten Max Johnston haben sollen.

David Jurasek bestritt für seinen Verein stolze 45 Pflichtspiele in der vergangenen Saison und steuerte dabei starke 15 Scorerpunkte bei! Der Außenverteidiger kam nämlich auf zwei Treffer und 13 Assists! Drei dieser Assist gelangen ihm in der Conference League Gruppenphase. Man sieht schon an diesen Werten, dass er über einen hohen Offensivdrang verfügt, zumal er auch links im Mittelfeld spielen kann. 14 der 15 Scorerpunkte machte er aber als Linksverteidiger. Zur Not kann Jurasek auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden, wobei das sicherlich nicht seine Stammposition werden wird, da er in der Defensive doch auch hie und da anfällig wirkt.

Hier könnt ihr euch ein erstes Bild von dem Slavia-Prag-Spieler machen: