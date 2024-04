RBS-Trainer Struber: „Rapid verzeichnet einen sehr positiven Trend“

Der FC Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag ab 17:00 Uhr den SK Rapid Die Pause für die Roten Bullen nach dem Cup-Out ist...

Der FC Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag ab 17:00 Uhr den SK Rapid

Die Pause für die Roten Bullen nach dem Cup-Out ist nur kurz. Bereits am Sonntag, den 07. April 2024 geht es in der ADMIRAL Bundesliga weiter. Dabei empfängt der FC Red Bull Salzburg den SK Rapid, der Gegner von Sturm Graz im ÖFB Cupfinale. Die Begegnung wird um 17:00 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen und von Schiedsrichter Alan Kijas geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 18 Bundesliga-Spielen gegen Rapid ungeschlagen. In der Meistergruppe gab es für die Roten Bullen gegen die Wiener noch keine Niederlage (7 Siege, 1 Remis).

Die Struber-Truppe kann in der Meistergruppe auf eine Serie von 15 ungeschlagenen Spielen zurückblicken (10 Siege, 5 Unentschieden).

Der Serienmeister musste in Heimspielen in der Meistergruppe noch keine Niederlage hinnehmen (21 Siege, 5 Remis) und traf in 25 dieser 26 Heimspiele.

Der FC Red Bull Salzburg erzielte in dieser Bundesliga-Saison mit 51 Toren die meisten, der SK Rapid mit 41 Toren die geteilt zweitmeisten (wie der SK Sturm). Keines der letzten 27 Meisterschaftsduelle zwischen Salzburg und Rapid endete mit einem torlosen Remis.

Der SK Rapid ist erstmals in dieser Saison seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen (3 Siege, 4 Unentschieden). Weiters verlor Robert Klauß nur eines (0:1 gegen Salzburg in Runde 17) seiner ersten zehn Matches.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knie), Timo Horn (Bauchmuskel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent). Maurits Kjaergaard fehlt aufgrund einer im Cup-Spiel gegen Sturm Graz erlittenen Oberschenkelverletzung.

Dafür kehrt Lucas Gourna-Douath nach seiner Sperre wieder in den Kader zurück. Der Einsatz von Amar Dedic (Knöchel) ist noch offen.

Statements

Bernhard Seonbuchner über …

… seine Einschätzung zum Match am Sonntag:

„Ich finde es super, dass wir schon am Sonntag wieder spielen. Wir müssen uns dadurch sofort wieder ausrichten und jeder von uns hat die Möglichkeit, es besser zu machen. Rapid ist aktuell klar im Aufwind, was ich so wahrnehme. Zum einen sind die ergebnistechnisch gut unterwegs, zum anderen hat sich die Truppe trotz der Rückschläge von zuletzt gut gefangen. Ich gehe also davon aus, dass wir am Sonntag erneut auf einen Top-Gegner treffen.“

Gerhard Struber über …

… das Spiel gegen Rapid:

„Wir haben heute Vormittag mit der Mannschaft das Spiel gegen Sturm Revue passieren lassen und Dinge angesprochen, die wir sofort verbessern müssen. Wir wollen schon am Sonntag im nächsten Spiel wieder so schlagkräftig sein, wie man uns kennt und wie wir auch in den letzten Wochen agiert haben. Rapid ist ein Gegner, der – wenn man sich die Resultate 2024 bzw. deren Struktur sowie die Spielerqualität ansieht – einen sehr positiven Trend zu verzeichnen hat. Da gilt es für uns von Beginn an unsere typische Marschroute vorzugeben und möglichst über 90 Minuten wieder unser wahres Gesicht zu zeigen. Dann wird es für Rapid, so wie für viele andere Teams in dieser Saison, hier bei uns in Wals sehr schwer.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen Rapid Wien

09.12.2023 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

03.09.2023 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (2:0)

07.05.2023 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:1 (1:0)

26.04.2023 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

05.03.2023 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

18.09.2022 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 1:1 (1:1)

15.05.2022 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

03.04.2022 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:1 (1:0)

11.02.2022 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)

19.09.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (0:0)

12.05.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (1:0)

11.04.2021 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

21.02.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 4:2 (1:0)

08.11.2020 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (0:1)

24.02.2020 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:7 (1:4)

03.06.2020 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (1:0)

27.10.2019 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 3:2 (1:0)

26.07.2019 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

24.02.2019 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:0 (0:0)

23.09.2018 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:1 (1:0)

