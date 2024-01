Red Bull Salzburg verpflichtet Flavius Daniliuc

Flavius Daniliuc kommt leihweise von US Salernitana zum Serienmeister Flavius Daniliuc wechselt vom italienischen Serie A-Klub US Salernitana 1919 zum FC Red Bull Salzburg...

Flavius Daniliuc kommt leihweise von US Salernitana zum Serienmeiste r

Flavius Daniliuc wechselt vom italienischen Serie A-Klub US Salernitana 1919 zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt bei den Roten Bullen einen Leihvertrag bis Saisonende.

Im Lebenslauf des 22-jährigen Österreichers sind bisher schon etliche durchaus auch prominente Klubs angeführt. So war der groß gewachsene Innenverteidiger im Nachwuchs u. a. bei Real Madrid, Bayern München sowie kurz auch für den FC Liefering aktiv.

Als erste echte Profistation des österreichischen Teamspielers – er wurde von der U15 weg bis ins A-Team (ein Einsatz in der zuletzt erfolgreichen EM-Qualifikation gegen Estland) laufend einberufen – gilt OGC Nice in der französischen Ligue 1 (55 Einsätze). Im Sommer 2022 wechselte Daniliuc dann nach Italien, wo er für Salernitana bisher 42 Spiele absolviert hat.

Daten

Geboren: 27. April 2001

Größe: 1,88 m

Letzter Klub: US Salernitana 1919

Position: Innenverteidigung

Statements

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Aufgrund der Verletzung von Samson Baidoo war es notwendig, dass wir in der Defensive noch jemanden holen. Mit Flavius Daniliuc kommt ein Spieler, der trotz seines noch jungen Alters schon viel Erfahrung mitbringt und auch topfit ist, war er doch am Montag noch in der Serie A im Einsatz. Wir sind überzeugt, dass er ein wichtiger Spieler bei uns sein wird.“

Flavius Daniliuc: „Ich freue mich über diesen Wechsel und bin sehr glücklich, dass ich jetzt beim FC Red Bull Salzburg spielen kann. Ich möchte in den nächsten Monaten so viel wie möglich spielen und mit dem Klub Titel gewinnen. Da will ich mithelfen und mich so natürlich auch für die Europameisterschaft empfehlen.“

Pressemeldung, RB Salzburg