SK Sturm soll Außenverteidiger beim Afrika-Cup beobachten

Der SK Sturm gab heute die Verpflichtung des Torhüters Vitezslav Jaros bekannt, der leihweise vom Liverpool FC nach Graz wechselt. Nun wurde bekannt, dass die Grazer den Linksverteidiger Sekou Sylla beobachten.

Sekou Sylla stammt aus Guinea und debütierte im März 2022 für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Der Linksverteidiger, der aktuell beim SC Cambuur in der zweithöchsten niederländischen Liga unter Vertrag steht, soll laut dem Fußballportal AfricaFoot ein gefragter Mann sein. Neben den Grazern sollen angeblich auch Feyenoord, Anderlecht und Le Havre die Fühler nach dem 25-Jährigen ausgestreckt haben.

Sylla ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der in dieser Saison ausschließlich als Linksverteidiger zum Einsatz kam, in seiner Karriere aber auch schon im defensiven Mittelfeld und auf der rechten Abwehrseite zum Zug kam. Gerade auf letztgenannter Position könnten die Blackies möglicher Weise Verstärkung gebrauchen, denn Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic ist ein gefragter Spieler und es gibt in jedem Transferfenster das eine oder andere Wechselgerücht. Nachdem einige deutsche Vereine in der Vergangenheit Interesse am Bosnier zeigten, soll es diesmal Dinamo Zagreb sein, dass die Ausstiegsklausel in der Höhe von zwei Millionen Euro ziehen könnte, sollte Rechtsverteidiger Sadegh Moharrami wechseln.

Man darf allerdings skeptisch sein, ob an dem Gerücht rund um Sylla etwas dran ist. Einerseits ist der Mann eher auf der linken Abwehrseite zuhause, wo mit Dante und Schnegg aktuell kein Handlungsbedarf herrscht. Sylla bringt zudem nur zehn Spiele in einer höchsten Spielklasse mit und ist mit seinen 25 Jahren auch kein junges Talent mehr. Ob der Nationalspieler von Guinea demnach tatsächlich in das Beuteschema der oben angegebenen Klubs fällt, darf leise bezweifelt werden. Fakt ist allerdings, dass Syllas Vertrag beim SC Cambuur bereits im Sommer ausläuft und der Linksverteidiger sicherlich keine Unsummen kosten würde.