Warum Sturm-Fans auf Moharramis Verbleib in Zagreb hoffen sollten

Im Laufe der vergangenen Monate gab es immer wieder Gerüchte um Sturms Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic. Einige deutsche Vereine warfen schon in der Vergangenheit ein Auge auf den zweikampfstarken Abwehrspieler und auch Dinamo Zagreb schätzt den Bosnier sehr und könnte von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Nun nahm Dinamo-Trainer Sergej Jakirović zu einer möglichen Verpflichtung Stellung.

Dass Dinamo Zagreb Interesse an dem rechten Außenverteidiger hat, ist schon länger bekannt. Nun gab Dinamo-Coach Sergej Jakirović bekannt, unter welchen Umständen dieser Transfer zustande kommen könnte. Die Kroaten wollen Gazibegovic nur dann holen, wenn der aktuelle Rechtsverteidiger Moharrami verkauft wird.

Moharrami bei der Fußball-Asienmeisterschaft in der Auslage

Sadegh Moharrami stammt aus dem Iran und ist Stammspieler in Dinamos Viererkette, wo auf dem anderen Flügel nach wie vor der ehemalige Rapid-Mittelfeldspieler Robert Ljubicic agiert, der nach seinem Wechsel von den Hütteldorfern erfolgreich zum Linksverteidiger umfunktioniert wurde. Moharrami, der in den nächsten Tagen und Wochen bei der Fußball-Asienmeisterschaft 2024 für den Iran auflaufen wird, ist ein verlässlicher Spieler, der etwas weniger dominant auf dem Platz agiert als sein Gegenüber Robert Ljubicic. Pro Partie tätigt er etwa um 15 Pässe weniger als der Ex-Rapidler und weist auch eine schlechtere Passquote auf. Allerdings versteht er es sehr gut seine Mitspieler in aussichtsreiche Positionen zu bringen und kommt danke seiner zahlreichen Schlüsselpässe auf einen höheren Expected-Assist-Wert. Er selbst kommt aber wesentlich seltener in Abschlusspositionen als Robert Ljubicic, der seinen Offensivdrang als Außenverteidiger bei Dinamo Zagreb richtig gut ausleben kann.

Gazibegovic kommt wenn Moharrami geht

Moharramis Vertrag bei Dinamo Zagreb läuft noch bis Sommer 2025 und aktuell gibt es nicht allzu viele Wechselgerüchte um den Iraner. Dennoch dürfte sich Dinamo mit einem möglichen Verkauf hinter den Kulissen beschäftigen. In der Dinamo-Schattenmannschaft dürfte jedenfalls Sturm-Rechtsverteidiger Gazibegovic ganz weit oben stehen, denn Trainer Jakirović verlautbarte, dass man den Sturm-Spieler nur dann verpflichten will, wenn Moharrami den Verein verlässt. In diesem Fall würde man von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die dem SK Sturm rund zwei Millionen Euro einbringen dürfte. Dies ist für Sturm-Verhältnisse eher ein schwacher Trost, da der Bosnier ein verlässlicher Akteur auf dem rechten Flügel ist, den man nicht so leicht ersetzen kann. Mit Max Johnston haben die Grazer zwar ein großes Talent in der Hinterhand, doch der Schotte kam in dieser Saison erst auf 177 Minuten in der Bundesliga und wird erst beweisen müssen, dass er in die Fußstapfen des Bosniers treten kann.