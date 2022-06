Spieleranalyse: Weshalb Ante Bajic die Rapid-Fans überraschen könnte

Der SK Rapid verpflichtete mit dem Rieder Ante Bajic einen weiteren Baustein für die neuformierte Offensive. Der bislang sechste grün-weiße Neuzugang dieser Saison unterschrieb...

Der SK Rapid verpflichtete mit dem Rieder Ante Bajic einen weiteren Baustein für die neuformierte Offensive. Der bislang sechste grün-weiße Neuzugang dieser Saison unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25. Nachdem wir bereits im Vorfeld einige allgemeine Informationen zum 26-Jährigen verfassten, wollen wir uns nun seine Leistungsdaten genauer ansehen und seinen Spielstil analysieren. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und bundesliga.at und lassen sich per Klick vergrößern!

Vorab fassen wir die wichtigsten Punkte aus dem vorigen Artikel noch einmal zusammen.

Bajic ist ein Rechtsaußen, der aber auch im Sturmzentrum und im rechten Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Kein Akademiespieler, lange im Burghausen-Nachwuchs. Von Union Gurten (Regionalliga Mitte) zur SV Ried gewechselt. Sprung zum Profi-Fußball erst spät geglückt.

Starke Premieren-Saison für Ried in der zweiten Spielklasse (neun Tore, sechs Assists in 1.200 Minuten).

Hartnäckige Schulterverletzungen bremsen Bajic aus, erst ab dem Spätherbst 2020 wieder regelmäßige Einsätze. Bajic avanciert in weiterer Folge zum absoluten Leistungsträger.

Auch die SpVgg Greuther Fürth hatte Interesse am polyvalenten Offensivspieler.

Viel Konkurrenz auf dem rechten Flügel

Ante Bajic ist vielseitig einsetzbar, wobei er im Laufe seiner Karriere meistens als rechter Mittelfeldspieler oder Flügelstürmer zum Zug kam. Der Ex-Rieder agierte aber auch regelmäßig als einer der beiden Angreifer in einem Doppelsturm. Sollte Feldhofer auf ein 3-4-3 zurückgreifen, wäre er eine Option als rechter Flügelverteidiger, wobei der SK Rapid auf der Position des Rechtsverteidigers nach dem Abgang von Stojkovic ohnehin noch Handlungsbedarf hat.

Die Heatmap des Rapid-Neuzugangs aus der Saison 2021/22 bei der SV Ried

Interessant ist, dass der SK Rapid zum momentanen Zeitpunkt auf dem rechten Flügel sehr viele Optionen hat. Mit Neuzugang Nicolas Kühn kommt ein hochtalentierter Spieler, der ebenfalls polyvalent einsetzbar ist, aber so wie Bajic bevorzugt über rechts kommt. Sollte Yusuf Demir nicht verkauft werden, gibt es einen weiteren Konkurrenten für Bajic, der sich in der Spielzeit 2022/23 über den rechten Flügel ins Rampenlicht spielen möchte.

Yusuf Demir kann natürlich ebenfalls auf anderen Positionen zum Zug kommen und beispielsweise im offensiven Mittelfeld agieren. Der 19-Jährige soll nach seinem unglücklichen Gastspiel beim FC Barcelona zunächst bei der U19-EM Selbstvertrauen tanken und danach bei den Grün-Weißen durchstarten.

Weiters gibt es mit Schick einen Routinier auf dem rechten Flügel, der erst im Sommer seinen Vertrag in Hütteldorf verlängerte. Schick wird im Idealfall eher ein Backup sein, sei es offensiv oder als Rechtsverteidiger.

Zusammenfassend halten wir vorläufig fest, dass der rechte Flügel quantitativ weit besser besetzt ist als der linke, wo es mit Schlüsselspieler Marco Grüll zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Option gibt und Linksverteidiger Jonas Auer eine zusätzliche Alternative ist, die aber nicht als klassische Doppelbesetzung betrachtet werden kann.

Ein Konter aus dem Bilderbuch

Viele Rapid-Fans haben ein bestimmtes Bild von Bajic im Kopf, das aus einem direkten Duell gegen die Rieder resultiert.

Wir schreiben den 22. November 2020, Rapid ist zu Gast bei der SV Ried. Die Hausherren liegen nach 40 Minuten mit 2:1 vorne, geben den Vorsprung jedoch zwischenzeitlich aus der Hand, nachdem Knasmüllner seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte und Ried-Innenverteidiger Constantin Reiner ein Eigentor fabrizierte.

Reiner machte in der 71. Minute seinen Fehler wieder gut und traf zum 3:3. Ried-Trainer Gerald Baumgartner nahm eine Minute danach Bernd Gschweidl aus der Partie und brachte Ante Bajic, der nach seiner Schulterverletzung zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder zum Einsatz kam!

In der 87. Minute setzte Bajic aus der eigenen Hälfte zu einem Lauf am rechten Flügel an, ließ den herausgerückten Innenverteidiger Mateo Barac ohne Mühe stehen und setzte sich im Laufduell gegen Grahovac durch, der in dieser Szene viel zu passiv war. Marco Grüll verwandelte die flache Hereingabe ins Zentrum und sicherte den Riedern drei Punkte.

Diese Szene ist zwar ein gutes Beispiel für einige der Stärken des Neuzugangs, etwa seine Geschwindigkeit und seine Tempodribblings, die auch in der eigenen Hälfte ihren Ausgang nehmen können. Diese Aktion ist aber nicht besonders typisch für die darauffolgende Saison 2021/22.

In der gerade abgelaufenen Spielzeit brillierte Bajic nämlich weniger als Vorbereiter, sondern agierte als Tiefenläufer, der insbesondere von den Vorlagen seines Mitspielers Stefan Nutz profitierte.

Der Nutz-Faktor: Bajic mehr Vollstrecker als Vorbereiter

Für die Assists war bei den Riedern in der vergangenen Spielzeit in erster Linie nämlich ein anderer Akteur zuständig. Der 30-jährige Stefan Nutz spielte eine großartige Saison und glänzte in der vergangenen Spielzeit als Vorbereiter.

Von den ersten sechs Bajic-Toren der vergangenen Saison bereitete Nutz gleich fünf vor! Wir haben hier ein paar typische Szenen für euch herausgesucht.

Runde 1 gegen Austria Wien:

Nach einem Abstoß und einer Kopfballverlängerung erhält Nutz (weißer Kreis) den Ball und schickt Bajic (roter Kreis), der im Hintergrund seinen Lauf in die Tiefe ansetzt.

Runde 3 gegen Admira Wacker:

Wieder findet Nutz Ante Bajic, der viel Platz in den Schnittstellen der Admira-Viererkette findet.

Runde 19 gegen den Wolfsberger AC:

Bajic spielte soeben auf Nutz ab und startet sofort nach dem Zuspiel tief.

Nutz hebt den Ball anschließend gefühlvoll über den WAC-Innenverteidiger und findet seinen Mitspieler, der nach dem Doppelpass erfolgreich abschließt.

Runde 20 gegen die WSG Tirol:

Im Spiel gegen die WSG Tirol fand Bajic erneut große Räume in der Abwehrkette des Gegners vor und wurde abermals mit einem perfekten Pass von Nutz eingesetzt.

Es gibt noch viele weitere Szenen aus der Saison 2021/22 in denen Bajic sehr gut Lücken in der gegnerischen Abwehr ausmachte und zu Tiefenläufen ansetzte.

Die Rolle von Nutz werden beim SK Rapid andere Spieler übernehmen müssen, wobei mit Patrick Greil beispielsweise ein Akteur verpflichtet wurde, der diese Zuspiele ebenfalls hervorragend beherrscht.

Ein Rückblick: Bajic und Grüll im Vergleich bei der SV Ried

Wir wollen einen Blick auf die Leistungsdaten von Grüll und Bajic aus der Saison 2020/21 werfen, wobei wir den Zeitraum ab Ende November 2020 bis zum Saisonende ausgewählt haben, da Bajic in dieser Spanne verletzungsfrei blieb. Dieser Vergleich ist deshalb interessant, weil die beiden Spieler bei der SV Ried unter Vertrag standen und somit die Voraussetzungen ähnlich waren.

Bajic bestritt in der Saison 2020/21 wesentlich mehr defensive Duelle und kam im Vergleich zu Grüll auch auf eine bessere Zweikampfquote. Dies ist aber nicht überraschend, da Bajic nicht nur als Rechtsaußen, sondern öfters auch als rechter Mittelfeldspieler eingesetzt wurde, während Grüll nur als Linksaußen oder im Sturmzentrum zum Einsatz kam.

Interessant ist es, dass Bajic trotz der defensiven Aufgaben auch bei den offensiven Werten im Vergleich zu Grüll eine ordentliche Figur abgibt. Einen überragenden Wert weist Bajic in dieser Saison bei den „Shots on target %“ auf, da er 65.22% seiner Schüsse auf das gegnerische Tor brachte. Dies zeigt, dass Bajic nicht unbedingt ein Spieler ist, der aus aussichtslosen Positionen abschließt, wobei man davon ausgehen kann, dass so eine Quote nicht annähernd gehalten werden kann. Sowohl bei Grüll, als auch bei Bajic sind die Dribbelwerte mit 6.72 bzw. 5.2 pro 90 Minuten hoch, besonders da bei beiden rund 50% der Dribblings erfolgreich waren.

Leistungsdaten aus der Saison 2021/22

Bajic agierte in der vergangenen Spielzeit wesentlich offensiver als in der Saison davor. Im Vergleich mit Grüll hatte er dennoch etwas mehr Defensivaufgaben zu erledigen.

Bei den offensiven Statistiken sieht man, dass Bajic bei vielen Statistiken ähnlich starke Werte wie Grüll aufweist. Während er bei den Toren pro 90 Minuten sogar die Nase vorne hat, ist die größte Diskrepanz bei den Assists zu finden. Grüll glänzte wesentlich öfters als Vorbereiter, was unsere These untermauert, dass Bajic in der vergangenen Saison vermehrt als Zielspieler eingesetzt wurde.

Fazit

Man darf sehr gespannt sein welchen Plan Trainer Ferdinand Feldhofer mit dem vielseitigen Ante Bajic verfolgen wird.

Wird Bajic seine Läufe in die Tiefe vermehrt ohne oder mit Ball am Fuß starten, das heißt verstärkt als Zielspieler oder Vorbereiter agieren?

Ante Bajic kann beide Rollen ausfüllen, aber angesichts der Konkurrenz auf dem rechten Flügel, wo man aktuell mit Kühn, Demir und Schick gleich mehrere Alternativen hat, spricht einiges dafür, dass er als Mittelstürmer (idealer Weise in einem Doppelsturm) oder hängende Spitze zum Einsatz kommen wird. Immerhin hat der SK Rapid nicht viele Spieler, die dieses Gefühl für freie Räume im letzten Drittel haben und dies mit einem schnellen Antritt kombinieren können.

Da Bajic nicht viel Ablöse kostet und keinen Legionärsplatz verbraucht, spricht nur seine Verletzungsanfälligkeit gegen den Transfer. Sollte der 26-jährige Spätzünder gesund bleiben, dann wird das Spiel der Hütteldorfer ein wenig facettenreicher ausfallen.

Stefan Karger, abseits.at