Statistiken zum Grunddurchgang 2023/24: Sturm extrem stark bei Standards

Wir wollen die Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und lassen den ersten Spieltag nach der Teilung der Tabelle in die Meister- und Qualifikationsgruppe außen vor. Nachdem wir uns gestern die Expected-Points-Tabelle ansahen, wollen wir uns heute ansehen, wie die bisher erzielten Tore zustande kamen.

Dank unserem Datenanbieter Wyscout können wir auf einen Blick sehen, wie die Mannschaften ihre Tore im Grunddurchgang erzielten:

Quelle: Wyscout S.p.a.

Beim SK Sturm fällt sofort ins Auge, dass die Mannschaft sehr viele Tore durch Weitschüsse und Standardsituationen erzielt. 41% der Tore schossen die Blackies nach Standardsituationen, was ein extrem hoher Wert ist. Einerseits ist es natürlich gut, dass der SK Sturm auf diese Waffe zurückgreifen kann, wenn aus dem Spiel heraus wenig Chancen kreiert werden, andererseits könnte diese Situation auch etwas besorgniserregend sein, da die Grazer relativ wenig Treffer aus dem Spiel heraus erzielten. Umso mehr, da viele Treffer aus dem Spiel heraus aus Weitschusstoren hervorgingen, was angesichts von Spielern wie Otar Kiteishvili und Tomi Horvat, die gerne und gut aus der zweiten Reihe abziehen können, nicht allzu verwunderlich ist. Dennoch ist es so, dass der Trend im internationalen Fußball seit vielen Jahren dahingeht, dass die Tore aus immer kürzerer Distanz fallen. Die Mannschaften suchen weniger Abschlüsse aus der zweiten Reihe, da Weitschüsse nicht besonders erfolgskonstant und mit einer hohen Varianz verbunden sind.

Die beste Kontermannschaft im Grunddurchgang war der TSV Hartberg, der 24% seiner Tore nach Konterangriffen erzielte. Acht Mal jubelten die Steirer nach offensiven Umschaltsituationen. Die zweitbeste Kontermannschaft war Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher erzielten fünf Treffer nach Kontersituationen. Der SK Sturm Graz versenkte so wie Altach nur einen Ball nach einem Konter im gegnerischen Netz. RB Salzburg und die Wiener Austria jubelten nur zwei Mal nach einem Konterangriff. Die meisten Tore per Elfmeter oder direkten Freistößen erzielten der SK Rapid und der Wolfsberger AC mit jeweils sechs Treffern.