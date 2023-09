Statistiken zur Länderspielpause: Die Expected-Points-Tabelle nach der 6. Runde

Auch wenn in der österreichischen Bundesliga bislang erst sechs Runden gespielt sind, wollen wir uns die Zeit während der Länderspielpause mit einigen Statistiken ansehen,...

Auch wenn in der österreichischen Bundesliga bislang erst sechs Runden gespielt sind, wollen wir uns die Zeit während der Länderspielpause mit einigen Statistiken ansehen, die wir euch in Form von einigen kompakten Artikeln präsentieren. Den Anfang macht heute die Expected-Points-Tabelle, bei der man schon ein wenig ablesen kann, welche Teams ein wenig über und welche Mannschaften unter der statistischen Erwartung liefen. Aufgrund der geringen Sample-Größe sind diese Zahlen allerdings mit etwas Vorsicht zum Genießen. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Wir haben in der Vergangenheit schon das Expected Points Modell (xP) erläutert: Es zeigt, basierend auf den generierten Torchancen (Expected Goals), wie viele Punkte ein Team aus einem Spiel theoretisch hätte erzielen sollen. Je nach den Expected Goals kann ein Team zwischen 0 und 3 Expected Points erhalten.

Die xP-Tabelle sollte nicht als eine Art „wahre Tabelle“ betrachtet werden, denn auch das xG-Modell kann nicht alle Aspekte eines Spiels erfassen sondern muss abstrakt bleiben. Unterschiedliche Datenanbieter haben zudem unterschiedliche xG-Modelle, sodass die xP-Tabelle von Opta oder Statsbomb sicherlich auch ein wenig anders aussehen würde. Man kann aber auch nach sechs Runden ein wenig Tendenzen erahnen, ob eine Mannschaft eher Glück oder Pech mit ihrer Punkteausbeute hatte.

Das ist die Expected-Points-Tabelle nach dem sechsten Bundesliga-Spieltag:

Da man beim Expected-Points-Modell im besten Fall pro Partie maximal drei Punkte holen kann, lag es auf der Hand, dass Tabellenführer Red Bull Salzburg keinesfalls mit dem xP-Wert den tatsächlichen Punktestand überbieten wird können. Der Serienmeister weist einen xP-Wert von 13.4 auf und läuft somit um 4.6 Punkte über der Erwartung. Damit läuft man um einen ähnlichen Wert über der statistischen Wahrscheinlichkeit wie der SK Sturm, der auf einen Expected-Points-Wert von 12.00 kam.

An den ersten beiden Plätzen ändert sich im xP-Modell demnach nichts, allerdings würde der SK Rapid auf den dritten Tabellenplatz rutschen, da man laut dem xP-Modell um 3.7 Punkte zu schlecht abschnitt. Dabei gilt es aber zu beachten, dass die Wiener eine relativ einfache Auslosung bis jetzt hatten und noch nicht gegen den SK Sturm, die Wiener Austria, die formstarken Klagenfurter und den Wolfsberger AC spielten.

In der unteren Tabellenhälfte sehen wir, dass alle Mannschaften unter der statistischen Erwartung laufen, aber Austria Lustenau und die WSG Tirol doch die deutlich schlechtesten Werte aufweisen und nur auf 3.1 bzw. 3.4 xP kommen.