Statistiken zur Winterpause: Die Expected-Points-Tabelle 2022/23

Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar legt die österreichische Bundesliga eine lange Winterpause ein. Es bleibt somit genügend Zeit sämtliche Aspekte der ersten 16 Runden zu analysieren. Wir starten mit der Expected-Points-Tabelle. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Wir stellten bereits in der Vergangenheit das Expected Points Modell (xP) vor: „Die Expected Points ermitteln die Anzahl der Punkte, die eine Mannschaft aus einem Spiel hätte holen „müssen“, basierend auf den Torchancen, also den Expected Goals, die sie in diesem Spiel kreierte bzw. hinnehmen musste. Im Wesentlichen erhält jedes Team zwischen 0 und 3 Expected Points, je nachdem, wie einseitig das Spiel aus Sicht der Expected Goals war.“

Die xP-Tabelle sollte nicht unbedingt als eine Art „wahre Tabelle“ betrachtet werden, da auch das xG-Modell nicht die gesamte „Wahrheit“ abbilden kann und will. Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und des VARs, die leider in dieser Saison viel zu häufig vorkamen, können beispielsweise im Rahmen dieses Modells ebenfalls nicht korrigiert werden.

Was aber zumindest nach 16 Spieltagen durchaus zu erkennen ist, ist eine Tendenz. Welche Mannschaft lief im Bezug auf die herausgespielten Chancen deutlich unter oder über ihren Möglichkeiten?

Die Expected-Points-Tabelle lässt sich per Klick vergrößern

Zu beachten ist hier die letzte Spalte, da dort die Expected Points angezeigt werden. Über der Zahl steht eine weitere kleine Zahl, die angibt ob das Team laut den Expected Goals über- (grün) oder unterperformte (rot).

Während der SK Sturm fast die gleiche Anzahl an xP und tatsächlichen Punkten aufweist, sieht man, dass sowohl RB Salzburg als auch der LASK über den Erwartungen lief. Der Vorsprung der Salzburger beträgt sechs Punkte, sollte aber laut diesem Modell nur zwei Punkte betragen.

Der SK Rapid hingegen lief mit 4.1 Punkten unter der Erwartung und sollte laut den Expected Points klar auf Platz 3 liegen.

Ebenfalls etwas über der Erwartung liefen die WSG Tirol und Austria Lustenau, wobei die Differenz in diesen Fällen nicht groß ist. Bei der Wiener Austria und bei Austria Klagenfurt ist diese komplett zu vernachlässigen.

Die vier Mannschaften im Tabellenkeller liefen allesamt unter der Erwartung. Besonders der WAC, Ried und Hartberg hätten mehr Punkte sammeln müssen.