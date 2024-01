AS Roma

Red Bull Salzburg könnte wohl noch im Winter seinen Top-Innenverteidiger Strahinja Pavlovic verlieren. Der 22-jährige Serbe steht bei mehreren internationalen Top-Klubs hoch im Kurs – und speziell der Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und Italiens Rekordmeister Juventus Turin sollen jetzt bereit sein, Ernst zu machen.

Erst vor 1 ½ Jahren wechselte Pavlovic um kolportierte sieben Millionen Euro von der AS Monaco nach Salzburg. Seitdem etablierte er sich im Gespann mit dem Franzosen Oumar Solet zum sichersten Innenverteidiger-Duo der Bundesliga.

Gefragt in ganz Europa

Bereits in der Vergangenheit Pavlovic immer wieder Gegenstand von Transferspekulationen: Als Stammspieler der serbischen Nationalmannschaft mit mittlerweile 32 Länderspieleinsätzen war er stets ein gefragter Akteur in den Top-Ligen. Nun könnte der 194cm-Mann dem Serienmeister abhandenkommen – und damit womöglich auch zu einem der absoluten Toptransfers in der Red-Bull-Ära werden.

Juventus mit harter Konkurrenz aus der eigenen Liga

Das Interesse von Juventus schwelt bereits seit über zwei Monaten, wie einst die italienische Gazzetta dello Sport berichtete. Nun berichteten die Salzburger Nachrichten darüber, dass Juventus bereit wäre, Pavlovic zu verpflichten. Die Mannschaft von Massimiliano Allegri spielt mit Dreierkette, hat aber nur fünf Innenverteidiger im Kader. Konkurrenz dürfte die „Alte Dame“ aus der eigenen Liga bekommen: Auch Mourinho und die AS Roma wollen Pavlovic verpflichten – nicht zuletzt, weil Kumbulla und Smalling weiterhin verletzt sind und Evan Ndicka im Jänner beim Afrika-Cup verweilen wird.

Auch „instabiles“ Brighton mischt mit

Damit nicht genug dürfte auch Brighton in den Poker um den Serben einsteigen, wie das serbische Fußballportal B92 berichtet. Brighton ist aktuell Siebter in der englischen Premier League, kassierte aber von allen Mannschaften der oberen Tabellenhälfte die meisten Gegentore. Gestern verletzte sich außerdem Stamminnenverteidiger Adam Webster beim 0:0 bei West Ham.

Türkischer Leader als Außenseiter

Außenseiterchancen soll zudem Fenerbahce Istanbul haben, das beim Wettrüsten seinem großen Konkurrenten Galatasaray um nichts nachstehen will. Auch den türkischen Tabellenführer plagen in der Innenverteidigung Verletzungssorgen und aktuell fallen Rodrigo Becao, Luan Peres und Serdar Aziz aus. Zudem reiste der Ghanaer Alexander Djiku zum Afrika-Cup. Es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, dass Fenerbahce bei der großen Konkurrenz um Pavlovic mit kann.

…oder wechselt stattdessen Solet?

Die Gerüchte um Salzburger Abgänge beschränken sich aktuell aber nicht nur auf Pavlovic. Auch Oumar Solet, seit Anfang November mit Oberschenkelproblemen out, hat es der AS Roma und zudem der LOSC Lille, aktuell Fünfter in der Ligue 1, angetan. Klar scheint, dass die Salzburger nur einen der beiden Top-Leute fürs Abwehrzentrum abgeben würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber zumindest einer der beiden im Frühjahr nicht mehr für Red Bull Salzburg auflaufen wird, ist mit den aktuellen Entwicklungen klar gestiegen.