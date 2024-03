Sturm-Fans: „Ab jetzt ist nationale Erntezeit“

Der SK Sturm trifft nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Lille, bei der sich auch Manprit Sarkaria schwer verletzte, auf den TSV Hartberg. Was erwarten...

Der SK Sturm trifft nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Lille, bei der sich auch Manprit Sarkaria schwer verletzte, auf den TSV Hartberg. Was erwarten sich die Sturm-Fans von diesem Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Pepi_Gonzales: „Mache mir ehrlicherweise keine Sorgen, dass wir das nicht gewinnen. Die Reaktionen nach schwachen Leistungen waren unter Ilzer meistens gut und wir haben auch mit den Ausfällen für die Liga noch immer brutal viel Qualität. Prass-Ausfall und die Verletzung von Manprit sind natürlich bitter, aber da müssen eben jetzt andere in die Bresche springen. Wird ein geiles Match mit lässiger Stimmung und Dorfplatz-Feeling. Ich freu mich.“

Stgr1909: „Fokus bitte auf dieses Spiel und das Retourmatch in Frankreich eher als Bonuszuckerl sehen. Die Liga muss unser Hauptaugenmerk haben. Camara und Johnston bitte von Beginn. Die dürften noch frischer sein.“

Sohnemann: „Dem bitteren, aber verdienten, 0:3 gegen Lille folgt also der Liga-Alltag. Es steht das letzte Spiel vor der Punkteteilung an und somit für uns die Chance, uns zu rehabilitieren und das „Sternderl“ zu vermeiden. Aufstellungstechnisch wird es wohl zu erzwungenen Umstellungen kommen, so Prass am Wochenende noch immer verletzt ist. Sarkaria wird ja leider bis zum Saisonende ausfallen. Wir sollten also auch in dieses Spiel mit voller Konzentration und Siegeswillen reingehen. Ziel muss es sein drei Punkte zu holen. Sollte Hartberg doch im oberen Playoff bleiben, wäre das ein angenehmer Nebeneffekt.“

OoK_PS: „Ganz wichtiges Spiel, weil man entweder auf Salzburg oder LASK Punkte gutmachen kann (oder auf beide). Ich gehe davon aus, dass Hartberg aufgrund ihrer grundsätzlichen Spielweise viel anbieten wird, das gilt es anzunehmen. Und gewinnen müssen sie wohl auch, das soll ebenfalls kein Nachteil sein.“

plieschn: „Hartberg wird hoffentlich nach der Partie und bevor dividiert wird 33 Punkte haben und oben sein. Wäre verdient nach der starken bisherigen Saison. Wir werden hoffentlich dennoch gewinnen. Camara würde ich gerne von Anfang an sehen.“

Vöslauer: „Sollte das Wetter passen wird es ein munteres Spiel vor stimmungsvoller Kulisse. Wäre wichtig gleich nach dem 0:3 gegen Lille ein Zeichen zu setzen um der Konkurrenz zu signalisieren: Ab jetzt ist nationale Erntezeit! Das zu schreiben ist aber natürlich erheblich leichter als er für die Spieler sein wird.“

Schönaugürtel Mario: „Ich hoffe die Mannschaft wird umso hungriger auf einen Sieg sein und dann auch die 3 Punkte einfahren.“

Stgr1909: „Hartberg hat heuer in der Liga aus vier Spielen vier Punkte geholt und erst drei Tore erzielt. Ein wichtiger Stammspieler ist nach Wien gewechselt und Frieser fehlt rotgesperrt. Das darf trotz der englischen Wochen kein Punktverlust sein. Bissl Rotation, aber nicht zu viel und man sollte da gut drüberkommen. Wennst um den Meister mitspielen willst müssen solche Spiele gewonnen werden. Selbst wenn man noch nur 1,5 Punkte dafür bekommt.“

graz_fan: „Wird auf jeden Fall interessant. Drei absolute Stammspieler, die uns fehlen, plus ein Böving der nur Kurzeinsätze spielen darf. Wird auf jeden Fall härter als erwartet, möglicherweise bekommt Geyrhofer wieder eine Chance.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans vor dem Spiel zwischen dem SK Sturm Graz und dem TSV Hartberg.