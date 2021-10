Sturm-Fans: „Am Ende gewinnt sowieso RB Salzburg den Cup“

Der SK Sturm verlor etwas überraschend das Cup-Spiel gegen die SV Ried mit 1:2 und schied damit aus dem K.o.-Bewerb aus. Wir wollen uns...

Der SK Sturm verlor etwas überraschend das Cup-Spiel gegen die SV Ried mit 1:2 und schied damit aus dem K.o.-Bewerb aus. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Das war leider absolut gar nix. Selbst nach dem Anschlusstreffer hatte ich nie das Gefühl, dass da noch was geht. Rechne auch in den nächsten drei Spielen nicht mit Siegen. Die Länderspielpause kann gar nicht früh genug kommen.“

Dobinator: „Tjo, irgendwie verdiente Niederlage, man konnte nie das gewohnte Spiel gegen die Fünfer-Kette der Rieder aufziehen.“

Alex011: „Satz mit X, das war nix. Die Leute die reinkommen, Kuen, Ljubic etc. sind nicht so in Form um einen Hierländer oder Kiteishvili zu ersetzen. Aber heute waren viele nicht gut, auch unsere Standards offensiv eher bedenklich.“

Schönaugürtel Mario: „Trotz Systemumstellung aufgrund verletzter Spieler waren die Chancen für einen Sieg vorhanden. War nicht so tragisch obwohl natürlich solche Leistungen kein Dauerzustand werden dürfen.“

wayfarer1501: „Im Endeffekt gewinnt eh Salzburg den Cup. Das Spiel war gleich wie vor einer Woche. Wir haben diesmal das Tor nicht gemacht. Ried wollte nicht spielen und ein Eigenfehler hat es wieder entschieden. Blick nach vorne richten. Das Spiel am Sonntag ist eine Schnittpartie. Wird diese verloren, dann gibst wirklich einen Abwärtstrend.“

paytv23: „Gegen die Innviertler Betonexperten sollte man halt nicht in Rückstand geraten. Und Chancen die man gegen so ein Mauerwerk nicht oft bekommt, müssen halt drin sein, sonst ists schwer.“

Durchschnittskicker: „Wenn man Hierländer, Otar und Wüthrich vorgeben muss und dazu Yeboah, Niangbo und Ljubic unterirdisch spielen kommt halt so ein Ergebnis zustande.“

Clemens701: „Depperte Niederlage, aber vielleicht eh besser wenn wir nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Aus Dreifachbelastung wurde damit Doppelbelastung. Meisterschaft ist jedenfalls wichtiger als der Cup.“

GrazTiefschwarz: „Passt schon, werden wir halt nächstes Jahr Cup-Sieger.“

MrColl: „Das war heute die fünfte Niederlage in den letzten 6 Spielen, nach dem WAC kommt wieder Sociedad also vermutlich wieder eine Niederlage – das Spiel gegen den WAC wird wohl zeigen wo es im Herbst dann hingeht in der Meisterschaft. Wenn wir gewinnen bleiben wir die klare Nummer 2 wenn wir da auch verlieren wird es vermutlich bis zu Winterpause noch alles eng zusammenschieben.“

Chr1s: „Gegen diesen biederen Gegner ist das schon unnötig. Aber soll Schlimmeres geben. Fällt wenigstens eine weitere Belastung weg. Am Ende wirds sowieso Red Bull.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem Ausscheiden des SK Sturm aus dem ÖFB-Cup.

