Sturm-Fans: „Bauernopfer gefunden, jetzt braucht es aber klare Konzepte“

Der SK Sturm Graz hat wenige Tage vor dem Spiel gegen den SK Rapid das Trainerduo Nestor und Nikon El Maestro dienstfrei gestellt. Was die Fans der Grazer zu dieser Entscheidung sagen, haben wir im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum nachgelesen.

FLuRLi: „Danke trotzdem an Nestor El Maestro, sollte nicht sein. So manch Spieler sollte sich über diese Nachricht mal nicht freuen, ich hoffe, dass da weitere Freistellungen folgen.“

Chr1s: „Noch hab ich gemischte Gefühle. Ein Teil des Problems wurde entfernt aber das sollte erst der Anfang des Umbruchs gewesen sein. Hoffentlich überlegt man sich ein langfristiges Konzept und wählt dementsprechend den Trainer aus.“

lovehateheRo: „Der erste Schritt ist getan. Jetzt müssen am Spielersektor weitere Schritte folgen, sonst war diese Maßnahme umsonst.“

Jacobssen: „Ich hoff einfach, dass bei den Spielern auch noch ordentlich was passiert. Schopp, Mählich, Vogel, El Maestro… alles eigentlich erfolgreiche Trainer, nur nicht bei Sturm. Da fragt man sich schon, was da bei uns eigentlich los ist.“

Sohnemann: „Herzlichen Glückwunsch an die Spieler, habt ihr wieder fein hinbekommen. Alles Gute für die Zukunft, El Maestro.“

Schönaugürtel Mario: „Schade, ich mag den Nestor. Wird ihm selbst aber auch nicht Unrecht sein, so wie die Spiele zuletzt gelaufen sind. Alles Gute für die Zukunft! Bezeichnend und armselig von Jauk ein Treffen nach der Saison anzukündigen, wo dann eine Strategie entwickelt werden soll! Das kommt eh nur ungefähr 10 Jahre zu spät. Erst den Trainer feuern und dann schau ma mal, pfff.“

OoK_PS: „Ich glaube nicht, dass er mit seiner Sturheit und nicht vorhandenen Flexibilität jemals in einer ernstzunehmenden Liga Erfolg haben wird. Slowakei und Bulgarien scheinen sein Zenit zu sein. Wahrscheinlich der ideale TV-Analytiker, der jede Szene detailliert zerlegen kann, aber als Trainer nur mäßig geeignet. [..] Es hat halt überhaupt keine Entwicklung über die Saison gegeben, das lässt mich schon sehr an seinen Fähigkeiten zweifeln. Das erste Spiel war genau so schlecht wie das zehnte oder zwanzigste. Und gegen Ende hin ist es sowieso noch schlechter geworden.“

Auslandschwoaza: „Somit hat man den letzten Funken Emotion aus der Mannschaft auch gschast. In dieser Mannschaft steckt 0…“

plieschn: „Der Glaube fehlt mir leider völlig, jetzt passt ja wieder alles. Ist doch jedes Jahr der gleiche Scheiß, echt. Sorry, aber kann man echt nicht mehr anders formulieren, was bei uns abgeht ist des SK Sturm nicht würdig. Das ist eine Beleidigung gegenüber der Tradition des einzigen Grazer Stadtvereins, der Farben, dem Wappen und jedem Fan.“

lgrad94: „Grundsätzlich befürworte ich die Beurlaubung. Ich kann nicht beurteilen, ob NEM ein schlechter Trainer ist. Bei Sturm hat‘s eben nicht funktioniert. Das kann passieren, vielleicht geht’s bei einer anderen Mannschaft besser, die seine Vorstellungen eher umsetzen wird, mag sein. Aber was er an Respektlosigkeiten sich erlaubt hat in den letzten Monaten, gegenüber Schiedsrichtern, gegenüber Spielern und Gegenspielern, gegenüber dem Verein und seinen Fans, rechtfertigt einfach keine Weiterbeschäftigung. Sturm braucht einen jungen, dynamischen, österreichischen Trainer, der 100% aus den Spielern rausholt, unsere Jugend mit einbezieht, taktisches Know-how mitnimmt. Eben das, was Nestor nicht geschafft hat.“

SturmfanDöblingMitCape: „Schade, mir tut es um die Person sehr leid, menschlich fand ich ihn spannend und nicht unsympathisch. Den Zeitpunkt kann ich mir nur so erklären, dass man Kandidaten wie zum Beispiel Schopp klar zeigen will, dass man einen Job hat, bevor die woanders unterschreiben bzw. verlängern. Ich hätte nämlich eleganter gefunden die Saison fertig zu machen und sich dann einvernehmlich zu trennen. Die Spieler sollten sich schämen, eine fucking, eierlose Schande war das, was diese Saison gelaufen ist. Man kann als Sturm-Fan nur beten, dass die Owezahrer gefunden und abgegeben werden, sonst wird‘s für einen ernstzunehmenden Nachfolger sauschwer.“

HiDa93: „Wichtig ist sowieso, was jetzt passiert bzw. entschieden wird. Es wird eine komplette Neuausrichtung und Änderung der Kommunikation gegenüber allen Beteiligten geben müssen – weg von kurzfristigen Denken hin zu einem längerfristigen Plan, der kommunikativ gut begleitet und somit großteils auch akzeptiert wird. Nur ein paar wichtige Punkte dafür:

– Definition, wofür Sturm Graz stehen soll (abgeleitet vom Leitbild)

– Demnach Bestellung eines Trainers samt Kadergestaltung

– 3- bis 5 jähriger Zeitraum für Strategieumsetzung

– Einbau junger Eigenbauspieler (Basis mit Profiverträgen/Vertragsverlängerungen von Trummer, Geyrhofer, Shabanhaxhaj, Amoah, Zettl, Bacher, Krienzer ist vorhanden)

– Begleitende Kommunikation dazu

– Stetige Entwicklungen und Festhalten an der Strategie führen mittelfristig zum Erfolg (für mich beispielsweise das Erreichen einer europäischen Gruppenphase)“

