Sturm-Fans: „Beeindruckend, dass Schicker so gute Kontakte hat“

Der SK Sturm lieh mit Kjell Scherpen einen 23-jährigen Tormann von Brighton & Hove Albion aus. Auffallend beim Schlussmann ist seine ungewöhnliche Größe, denn...

Der SK Sturm lieh mit Kjell Scherpen einen 23-jährigen Tormann von Brighton & Hove Albion aus. Auffallend beim Schlussmann ist seine ungewöhnliche Größe, denn Scherpen ist 2.06 Meter groß. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zu ihrem neuen Schlussmann sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

SKSG851909: „Ich denke auch, dass wir hier einen erfahreneren Goalie ans Land gezogen haben, der wirklich einen Unterschied machen kann. Der Mann ist nicht nur wegen seiner Größe außergewöhnlich, sondern hat richtig gute Reflexe. Und wennst Okonkwo als Beispiel hast, ist er immens erfahrener. Und eine solche Art Goalie kannst du dir als fixen Spieler einfach nicht leisten als Sturm Graz. Gehaltstechnisch meine ich. Ablöse wäre ja net das Thema…“

Schwoaza Kärntner: „Scherpen hat jeweils in der Eredivisie und der Jupiler Pro League gespielt. Und hat 62 Eredivisie Spiele in den Armen. Und ist dritter oder vierter Goalie bei einem Premier-League-Klub. Okonkwo war in der vierten englischen Liga und hat bei Arsenals U23 gespielt. Keine Ahnung, aber ist für mich ein ganz klares Upgrade. Wenn wir jetzt um zwei Millionen einen fixen Torwart holen und nächstes Jahr Bignetti das Zeug zum Einsergole hat und dann mangels Perspektive einen Wels-Move zur Austria macht, jammert erst wieder jeder.“

soulman: „Mich beeindruckt, dass Schicker so gute Kontakte in die Premiere League hat. Andere leihen bei Salzburg aus, Sturm bei Arsenal und Brighton.“

SturmUK: „Ich halt von dem Transfer nix, einfach weil ich glaube, dass Sturm besser leihen kann als den vierten oder fünften Goalie von Brighton! Ich glaube das Lorenz oder Bignetti unser zukünftiger Einser-Tormann sein werden. Aber da, dass ja dieses Mal auch die Argumentation von Schicker war, warum man wieder leiht, stell ich mal in den Raum, dass da Besseres am Markt sein muss! Nicht Größeres aber Besseres. Denn da spielt in dem Fall ja auch das Alter keine Rolle, kann der zwischen 18 und 45 sein, Leihe oder Einjahres-Vertrag und da find ich nix Besseres als den 4.5er Goalie von Brighton? Aber gut einerseits, wenn er so viel zum Tun hat wie Okonkwo, ist es relativ egal wer da im Tor steht und andererseits weiß Schicker im Normalfall was er tut. Hoffe natürlich, dass das auch in dem Fall so ist!“

Stgr1909: „Holländischer Nachwuchs-Nationalgoalie (wurde auch ins normale Nationalteam schon einberufen), hat jetzt in Hollands erster Liga gespielt, hat schon einen Wechsel über fünf Millionen hinter sich – erklär mir bitte was da so schlecht sein soll? Man kann halt bei Leihen nur den 3ten oder 4ten Goalie nehmen. Welcher Topklub verleiht seinen 2er Goalie und wie sollte man sich den leisten? Hätte nur gern ein Beispiel was da Besseres am Markt sein sollte. das gehaltstechnisch stemmbar ist. Wir haben immer noch das Budget von Sturm und nicht von einem deutschen Bundesligisten.“

GORILLA: „Okonkwo war schon in Ordnung. Aber habe mir auch mehr erwartet. Er wurde aber gefühlt nie so gefordert. Von Kjell Sherpen erwarte ich mir mehr. Der wirkt genau um diese 1-2 Jahre weiter als Onkonkwo. Die Daten und Highlight-Videos sind ordentlich vielversprechend. Ich habe so im Gefühl, dass wir absolut begeistert sein werden. Also herzlich willkommen Kjell!“

Vöslauer: „Ich freu mich 2.06 Meter in Action zu sehen… war übrigens der größte Premier League-Spieler aller Zeiten. Ist zwar kein Qualitätsmerkmal… aber ich freu mich den Typen mal LIVE zu sehen. Ich behaupte einen größeren Spieler werden wie nie wieder in Graz sehen, weder für uns noch gegen uns.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Sturm-Kommentare zum aktuellen Transferfenster!