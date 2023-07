City, United, Gunners: Verliert RB Salzburg Oscar Gloukh an die Premier League?

Der erst 19-jährige Oscar Gloukh gilt als das größte israelische Talent und wechselte erst im Jänner 2023 zum österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Glaubt man...

Der erst 19-jährige Oscar Gloukh gilt als das größte israelische Talent und wechselte erst im Jänner 2023 zum österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Glaubt man der englischen Qualitätszeitung „The Guadian“, dann könnte sein Gastspiel in der österreichischen Bundesliga schon bald zu Ende sein. Mehere Spitzenteams aus der Premier League haben eine Auge auf den offensiven Mittelfeldspieler geworfen.

Oscar Gloukh zeigte in seinem ersten halben Jahr bei RB Salzburg durchaus sein Talent und steuerte in 15 Partien zwei Tore und zwei Assists bei. Seine starke Technik und seine Übersicht stachen in den ersten Monaten in der österreichischen Bundesliga besonders heraus, wobei er sicherlich auch noch viel Luft nach oben hat. RB Salzburg überwies an Maccabi Tel Aviv rund sieben Millionen Euro für das junge Talent, das einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieb. Es ist allerdings nicht besonders wahrscheinlich, dass Gloukh seinen Vertrag bei RB Salzburg erfüllen wird, denn bereits aktuell sollen ihn mehrere Top-Klubs auf dem Zettel haben.

Gloukh, der gestern bei Israels 0:3-Niederlage im Halbfinale der U21-EM 90 Minuten lang gegen England auf dem Platz stand, spielte eine starke Europameisterschaft und war im Turnier der Taktgeber im offensiven Mittelfeld. The Guardian berichtet, dass zahlreiche Scouts dem Offensivspieler auf die Beine sahen. Beide Klubs aus Manchester, Arsenal und die Spurs sollen an dem 19-Jährigen Interesse haben. Weiters berichtet die Zeitung, dass der FC Barcelona, der AC Milan und Hütters neuer Klub, die AS Monaco, ebenfalls den jungen Spieler genau beobachten.

Gloukhs Spielerberater Shahar Greenberg bestätigte, dass es laufend Interesse für seinen Schützling gibt: „“In den letzten Monaten gab es viel Interesse an Oscar, aber wir müssen abwarten, bis wir mit seinem Klub über Angebote sprechen können“.

Der junge Israeli wird seine nächsten Schritte zudem sorgfältig abwiegen müssen. Auch wenn das Talent durchaus groß ist, ist er natürlich noch weit davon entfernt bei einer Mannschaft von Manchester City in die Nähe eines Kaderplatzes zu kommen. Ein Wechsel und eine anschließende Leihe, die nicht optimal gewählt ist, wäre finanziell vermutlich reizvoll, in der sportlichen Entwicklung jedoch riskant. Gloukh braucht in dieser Entwicklungsphase besonders viele Spielminuten und die wird er bei RB Salzburg sicherlich erhalten.