Leihe oder gleich nach Deutschland? Wohin wechselt Rapid-Talent Fallmann?

Rapids Rechtsverteidigertalent Pascal Fallmann wird die Hütteldorfer wohl in der laufenden Sommertransferzeit verlassen. Daran gibt es praktisch keinen Zweifel – die Frage ist nur: Wohin wird der U21-Nationalspieler gehen?

Im Februar 2022 verlängerte Rapid den Vertrag mit dem talentierten Rechtsverteidiger bis 2025. Bereits davor war Fallmann aufgrund eines Knorpelschadens fast acht Monate ausgefallen und auch danach laborierte er immer wieder an Knöchel- und Muskelproblemen. Die Verletzungssorgen, die er in seiner noch jungen Karriere hatte sorgten dafür, dass er noch nicht so weit ist, wie es auf dem Plan stand.

Dennoch muss bei Fallmann nun definitiv der nächste Schritt folgen. In der abgelaufenen Saison 2022/23 bestritt der 19-Jährige 25 Spiele für die zweite Mannschaft der Hütteldorfer, war demnach klar gesetzt, stieg mit der „Zweier“ allerdings in die Regionalliga Ost ab, die als Sprungbrett für das Top-Talent nicht in Frage kommt.

Wie der „KURIER“ berichtet, ist Fallmann nun ein Thema für eine Leihe zu einem anderen Zweitligisten, um auf höherem Level Spielpraxis sammeln zu können. Demgegenüber berichtet die „Krone“, dass Fallmann womöglich sogar vor einem Wechsel zum SC Freiburg steht, wo er für die zweite Mannschaft eingeplant wäre. Durchaus attraktiv: Der SC Freiburg II spielt in Deutschlands 3. Liga, wurde dort zuletzt sogar Zweiter, wäre also in die zweite deutsche Bundesliga aufgestiegen, wenn es dem Amateurteam der Freiburger erlaubt wäre.

Den Einzelfototermin bei Rapid scheint Fallmann jedenfalls nicht mitgemacht zu haben. Der Rechtsverteidiger scheint auf der Homepage der Grün-Weißen zwar im Kader auf, hat aber als einziger Spieler kein Bild über seinem Namen. Unbestätigten Meldungen zufolge soll das daran liegen, dass sich Fallmann bereits zum Medizincheck in Freiburg befindet. Ein Abgang steht also bevor – nun stellt sich nur noch die Frage, ob dieser endgültig ist und den achtfachen U21-Teamspieler nach Deutschland führt oder temporär und im nächsten Sommer zurück nach Hütteldorf…