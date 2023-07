Sturm-Fans: „Kein Selbstläufer, aber wir sind der Favorit“

Der SK Sturm ist zum Bundesliga-Auftakt bei der Wiener Austria zu Gast. Was erwarten sich die Fans von den Blackies von ihrer Mannschaft, die...

Der SK Sturm ist zum Bundesliga-Auftakt bei der Wiener Austria zu Gast. Was erwarten sich die Fans von den Blackies von ihrer Mannschaft, die in der vergangenen Saison nicht nur Vizemeister wurde, sondern auch den Cup gewann? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TraunseeSchwoaza: „Bin schon richtig heiß auf den Ligastart, die Vorbereitung war solide, die Transfers vielversprechend, die Verletztenliste ist leer. Ilzer und Co. können aus dem Vollen schöpfen, somit können die Neuen schön langsam – step by step – integriert werden. Eigentlich ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Herbst, der mit einem echten Gradmesser beginnt: die Violetten auswärts sind sicher kein Selbstläufer, sehe uns aber trotzdem eher in der Favoritenrolle. Ich tippe auf ein temporeiches Spiel mit vielen Torszenen, Mani-on-fire und einen 3:1 Sieg der Schwoazen.“

Magisches Dreieck: „Ein Auswärtssieg zu Beginn wäre wichtig. Die Austria dürfen wir aber nicht unterschätzen. Die haben keinen Abgang zu verzeichnen, der sie schwächt. Wird spannend, ich rechne aber damit, dass wir uns dort am Ende durchsetzen werden und drei Punkte holen.“

Balotelli45: „Wird denk ich ein Spiel auf Augenhöhe am Anfang der Saison. Wäre mit einem Unentschieden höchst zufrieden.“

Veteran82: „Ich hoffe nicht, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Unser Kader ist auf jeder Position mindestens eine Klasse besser. Die Austria wird vor allem jetzt versuchen zu kratzen und beißen was geht, aber mit einen Unentschieden in Favoriten kann man nicht zufrieden sein. Auch wenn die Austria sicher im „Aufwind“ ist (das Durchschnittsalter im Cup zeigt auch eine sehr routinierte Truppe) ist sie doch noch nicht gleichwertig mit uns. Freue mich auf einen guten Kick gegen einen guten Gegner mit dem Sieger Sturm Graz.“

Sohnemann: „Schwierig, nach so einer Vorbereitung mit geringeren Erwartungen als einem Sieg dort hinzufahren. Bin gespannt, wie sich die Mannschaft nach den gelungenen Testspielen, und nach dem Pflichtspielauftakt im Cup, den Schalter in den Meisterschaftsmodus umlegt. Gefühlt haben wir uns besser verstärkt als die Wiener – sieht man vom Emegha-Abgang jetzt mal ab. Freu mich schon auf die Auswärtsfahrt und hoffe auf einen sonnigen Fußballnachmittag.“

Schönaugürtel Mario: „Aufgrund der erfolgreichen Vorbereitung und der Kontinuität im Kader ist die Hoffnung durchaus berechtigt, dass wir direkt wieder gut reinstarten. Die ersten Spiele nach einer längeren Pause sind aber trotzdem speziell und unterschätzen würde ich die Austria nicht. Gmahte Wiesn ist es keine, wir müssen schon abliefern.“

Schwoaza Kärntner: „…Mit den Leistungen der letzten Saison und dem Qualitätsunterschied im Kader kann man glaube ich schon mit der Erwartung nach Wien pilgern, dort auch drei Punkte mitzunehmen. Man kann immer ausrutschen, aber alles andere als ein Sieg wäre doch eine Enttäuschung.“

HiDa93: „Bin dabei am Sonntag in Wien – hoffe auf einen guten Start in die Saison. Die Vorbereitung war top, zudem ist die Mannschaft fast zusammengeblieben (was ich nicht gedacht hätte) und somit eingespielt. Mit Austria auswärts und dem LASK daheim geht’s gleich mal gut los für uns, da müssen wir von Beginn an voll da sein, um die beiden Spiele zu gewinnen. Tippe auf einen 3:1 Auswärtssieg am Sonntag in Wien.“

MrColl: „Bis jetzt haben wir unter Ilzer in der ersten Runde einer neuen Saison immer Unentschieden gespielt ich hoffe das ändern sich diesmal zu einem Sieg aber würde eher von einem 1:1 ausgehen da die Austria bis jetzt ja auch alle ihre Leistungsträger halten konnte und damit auch sicher noch eingespielt ist.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans vor dem Spiel gegen die Wiener Austria.