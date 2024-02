Sturm-Fans: „Man kann und muss mit dem Punkt ganz gut leben“

Der SK Sturm Graz trennte sich gestern vom SK Rapid nach packenden 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem wir die Kommentare der Rapid-Fans ansahen,...

Der SK Sturm Graz trennte sich gestern vom SK Rapid nach packenden 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem wir die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die Sturm-Anhänger zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Unterm Strich waren das heute zwei verlorene Punkte – das sind sie immer wenn Sturm zuhause spielt und eine 1:0-Führung nicht über die Ziellinie bringt, es sei denn wir spielen international oder gegen RB Salzburg. Boving oder/und Biereth hatten es am Fuß den Sack frühzeitig enger zu schnüren, vom Sack zumachen will ich nicht sprechen. Überhaupt die Biereth-Chance war einfach herrlich herausgespielt. Wenn der Querpass noch angekommen wäre. In der zweiten Halbzeit hat Rapid über den Kampf immer besser ins Spiel gefunden und es war ein offener Schlagabtausch. Ein weiteres Gegentor hätte glaube ich schon was (negatives) bei uns auslösen können. Zum Glück ist es nicht passiert. Zusammenfassend muss man aber auch erwähnen: Rapid-Sturm oder Sturm-Rapid sind fast immer sauenge Spiele. Die letzten sieben Partien lügen ja nicht. In Wien hatten wir das Glück, welches heute vielleicht gefehlt hat. Nach der glorreichen Europacup-Schlacht unter der Woche und den Salzburg- als auch LASK-Punktverlusten muss man im Grunddurchgang auch einmal zufrieden die „0,5-Punkte“ mitzunehmen und ungeschlagen zu bleiben. Die „big games“ warten erst im Playoff, alles bis dahin ebnet nur die Ausgangslage. Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand. Camara macht verdammt viel Spaß. Wild, ungestüm und taktisch noch in der Lernphase, aber der Typ hat’s drauf. Das macht richtig Bock, wenn er die Kugel hat. Und ich schreib das bewusst nach Leistungen wie heute und nicht nach Toren wie gegen Slovan.“

JoggaBonito: „Für mich wars heute ein Match wie so viele gegen Rapid. Viel Kampf, spielerisch durchschnittlich. Heute waren sogar ansehnliche Situationen dabei. Das X ist ok, die Partie hätten beide für sich entscheiden können. Rein von der Qualität und vom System hat man gesehen, wir sind da viel weiter, aber Rapid hätte uns immer wieder weh tun können und hat gut dagegengehalten. War keine schlechte Leistung der Mannschaft, aber von 100% weit weg. Schade, weil man den Punkteverlust von Salzburg wieder mal nicht nutzt. Trotzdem kann und muss man mit dem Punkt ganz gut leben.“

rmax1: „Das Spiel selbst war über 90 Minuten gesehen ziemlich ausgeglichen, wobei wir spielerisch besser waren, vor allem in Halbzeit 1 und auch die eine oder andere Chance mehr hatten. Ich hatte auch den Eindruck, dass wir in der zweiten Halbzeit etwas dem intensiven Spiel vom Donnerstag Tribut zollen mussten, obwohl wir zum Schluss nochmals nachlegen konnten.“

wama: „…Rapid nimmt aber dennoch einen nicht unverdienten, mit viel Aufwand erarbeiteten Punkt mit nach Wien, weil sie uns mit allen ihnen derzeit zur Verfügung stehenden lauteren und unlauteren Mitteln viel Unbehagen, Widerstand leisten konnten. Es war für mich am Ende kein absolutes Spitzenmatch, nur ein sehr gutes Bundesliga-Match, dazu gabs vor allem in Halbzeit 2 zu lange Phasen ohne Substanz. Dafür, dass wir uns drei Tage davor gegen Slovan fast die Seele aus dem Leib gelaufen waren, war das in Summe aber schon sehr in Ordnung, auch wenn es diesmal etwas unglücklich nur ein X geworden ist. Diesmal fehlte uns genau diese letzte Effizienz, die uns in dieser Saison so oft auszeichnet, wohl auch dem so intensiven Donnerstagmatch mitgeschuldet. Etwas ärgerlich fand ich zudem, dass man das Fehlen von Rapids Querfeld, der deren Abwehr deutlich fehlte, die an diesem Tag ohne ihn doch sichtbar leichter aushebelbar war, nicht besser ausnutzen konnte. Am Ende gerade einmal ein Tor aus einem Standard, leider keines aus dem Spiel heraus gelang. Wie auch immer: Man hat abermals absolut alles gegeben, wollte den Sieg bis zur letzten Sekunde. Passt schon!“

Manu_Graz: „Auch für mich ein gerechtes X. Rapid mehr Ecken und da auch mal gefährlich. Auch der Schuss (ob gewollt oder nicht) von Kasanwirjo war nicht ungefährlich. Wir dann zum Schluss natürlich mit Horvat und Schnegg zwei Topchancen. Rapid hat es über den Kampf super gemacht, die stärkeren Einzelspieler wie Kiti gut aus dem Spiel zu nehmen.“

Chr1s: „Camara hat auch heute wieder seine Chance genutzt. Sollte Sarkaria bis Donnerstag nicht fit werden, dann hoffe ich, dass er startet. Bøving leider wieder nicht Fisch, nicht Fleisch. Man weiß was er könnte aber zeigts halt zu selten.“

Jaisinho: „Für mich ein leistungsgerechtes Remis. Muss man sich auch mal ehrlich eingestehen. Hat Rapid, vor allem über den Kampf, gut gemacht. War dennoch ein Spiel, welches zu gewinnen gewesen wäre. Aber wie gesagt, am Ende eine gerechte Punkteteilung. Schade, dass man den Bullen nicht ordentlich auf den Pelz rücken konnte. Wenn wir ernsthaft um den Titel mitreden wollen musst solche Partien wie heute eigentlich gewinnen – eigentlich.

