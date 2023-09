Sturm-Fans: „Müssen wieder näher ans Leistungsmaximum kommen!“

Der SK Sturm Graz empfängt im Topspiel der Runde den Meister aus Salzburg. Ein Hexenkessel in Graz-Liebenau ist garantiert! Wir haben die Erwartungen und...

Der SK Sturm Graz empfängt im Topspiel der Runde den Meister aus Salzburg. Ein Hexenkessel in Graz-Liebenau ist garantiert! Wir haben die Erwartungen und Meinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

themanwhowasntthere: „Geht glaub ich kaum besser: das vermutlich letzte Samstagabend-Spiel für dieses Jahr und das gegen den Tabellenführer, der noch ohne Punktverlust in dieser Saison ist, dabei genau wie wir nur zwei Tore bisher erhalten, dafür aber vier Tore mehr erzielt hat. Ich hoffe, es läuft diesmal besser als beim letzten Heimspiel gegen die Bullen und wir sind nicht wieder komplett chancenlos.“

OoK_PS: „Mit Leistungen wie gegen Lustenau und Altach wird man ziemlich chancenlos sein. Sturm muss wieder öfter am Leistungsmaximum performen (unabhängig vom Gegner, aber gegen Salzburg besonders).“

11mousa: „Salzburg ist zwar heuer schwächer als in den letzten Jahren, aber leider sind wir das auch. Würde die heurige Salzburger Mannschaft gegen uns aus dem Vorjahr spielen, würde ich mir was ausrechnen. So wie wir (zumindest seit Eindhoven) gespielt haben, geh ich aber ganz klar von einem Tipp 2 aus.“

GrazTiefschwarz: „Wer mal bei 30 Grad und praller Sonne am Rasen gestanden ist, wird vermutlich auch erahnen können, warum unser gewohnt laufintensives und aggressives Spiel in letzter Zeit nicht so möglich war. Gut, in Altach war es nimmer so warm, aber davor schon meistens. Da mach ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir nach der Länderspielpause wieder besser auftreten werden.“

JoggaBonito: „Seh Salzburg eigentlich klar stärker als letzte Saison. Bis auf Seiwald ist jeder Abgang leicht und sogar besser ersetzt worden. Die Spielweise ist auch wieder attraktiver. Letztes Jahr haben die so Spiele wie wir gegen Altach fast jede Woche gehabt. In einem Spiel ist mit einer Topleistung und gutem Spielverlauf immer was möglich, aber über die Saison sehe ich sie nochmal dominanter als letzte Saison. Ich befürchte unsere große Chance auf einen Meistertitel haben wir eher letzte Saison als diese gehabt.“

steinzeit: „Jetzt lassen wir einmal unsere „Internationalen“ gesund aus der Länderspielpause zurückkehren, dieses Transferhickhack vergessen und auf eine „Ilzer-Spezial-Taktik“ vertrauen. Natürlich sind wir nicht Favorit, aber wir haben auch schon so einiges entgegen zu setzen. Furchtlos, die Energie des Stadions einatmen, Willen zeigen und 90 Minuten „Sturm-Vollgas-Fußball“ zelebrieren, dann kann es durchaus wieder einer dieser magischen Nächte in Liebenau werden. Und wenn nicht, wir haben ja noch Rapid für die Wiedergutmachung!“

Jaisinho: „Wir schlagen Salzburg, nur um dann eine Woche darauf in Wien gegen Rapid Federn zu lassen.“

Veteran82: „Prinzipiell zielt die Ilzer-Vorbereitung immer auf September / Oktober / November ab … weil das die intensivsten Monate sind. Im Juli / August war das noch nie ein Feuerwerk. Bin aufs Spiel gespannt – gerade nach der Pause ist natürlich Salzburg auch topfit, auch wenn danach gleich Champions League ansteht.“

Vuibrett: „Ehrlicherweise wären Niederlagen gegen Salzburg und Lissabon, sowie ein X gegen Rapid (Spoiler: Das wird’s eh nicht werden) jetzt nicht unrealistisch, aber ebenso kein Beinbruch. Einfach den letztjährigen Oktober wiederholen und dann schaut’s schon mal nicht so schlecht aus.“

lovehateheRo: „Gegen Salzburg haben wir in letzter Zeit gut ausgesehen, da braucht man keine Angst haben. In der Europa League kommt’s dann halt ganz darauf an, ob man sich anscheißt oder doch sein eigenes Spiel auf den Platz bringt. Wenn wir Glück haben, ist Burgstaller gegen uns immer noch nicht dabei, dann darf Rapid auch kein Stolperstein sein.“

Schönaugürtel Mario: „Ich hab die Leistungen zuletzt ehrlich gesagt nicht so gut gefunden, wie sie letzte Saison schon waren. Wir waren natürlich gezwungen, uns vorne neu aufzustellen und die Verletzung von Jatta schränkt uns in unserer Entwicklung ein bisschen ein. Das Element Speed und Laufwege in die Tiefe fehlt uns. Ich erwarte mir daher nicht zu viel und hoffe auf eine geschlossene Mannschaftsleistung und Steigerung mit Blick auf die beginnende Europa-League-Gruppe.“

necki1983: „Auch des letzte Auswärtsspiel war lange auf der Kippe, hätte auch anders ausgehen können und dann wäre sogar die Meisterschaft nochmal spannend geworden. Also anscheißen braucht man sich wirklich nicht, natürlich kann man gegen Salzburg immer verlieren, genau so gut ist aber auch ein Sieg drinnen. 50:50.“

rmax1: „Es stimmt, dass die zuletzt gezeigten Leistungen nicht so gut waren. Diese waren meiner Meinung nach aber der Systemumstellung geschuldet. Im 4-4-2 mit Raute hätte das auch anderes ausgesehen, da leg ich mich fest. Ich würde eh gerne den wirklichen Grund dafür erfahren, weshalb man jetzt auf ein zweites System setzt (nicht das ich das nicht befürworten würde aber das braucht natürlich auch Zeit, bis das sitzt).“

