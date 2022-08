Sturm-Fans nach 0:1 gegen den LASK: „Das war eine typische X-Partie“

Der SK Sturm verlor gestern das Heimspiel gegen den LASK mit 0:1 und musste sich damit zum ersten Mal in der aktuellen Liga-Saison geschlagen...

Der SK Sturm verlor gestern das Heimspiel gegen den LASK mit 0:1 und musste sich damit zum ersten Mal in der aktuellen Liga-Saison geschlagen geben. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wama: „Wie schon gegen Kiew zuhause oder Ried auswärts war deutlich mehr drinnen in der Partie, was natürlich extrem schade ist, aber auch zeigt, dass es noch einiges zu verbessern gilt, der ständige Lernprozess bei uns noch bei weitem nicht abgeschlossen ist, noch an einigen Schrauben gedreht werden muss, wenn man noch kompakter, zugleich aber auch noch dynamischer, zielstrebiger, natürlich auch abschlussbesser, somit insgesamt stärker, unausrechenbarer werden will. In Ilzer we trust, in die Lernwilligkeit des Kaders auch – ich denke, man wird schon gegen Rapid deutlich erkennen, dass die gestern unnötige Niederlage keine negativen Nachwirkungen haben wird, sondern positive Energie freisetzt.“

MrColl: „Schade, die Niederlage war sehr unnötig und eigentlich einfach zu vermeiden. Beim Tor haben sich Affengruber und Siebenhandl nicht gut angestellt. Denke wenn das Tor nicht gefallen wäre, dann wäre es vermutlich ein 0:0 geworden wo man auch hätte mit leben können, aber so ist das für den LASK natürlich top, die sind jetzt fünf Punkte vor uns und haben keine internationalen Spiele, also tut die Niederlage schon irgendwie doppelt weh.

Fiasko: „Ich fand uns über das ganze Match eigentlich besser bzw. mindestens gleichwertig.“

paytv23: „Leider hat heute die Effizienz gefehlt, eine der guten Chancen hätte verwertet werden müssen. Zwar haben wir hinten so gut wie gar nichts zugelassen, aber diese eine Unachtsamkeit vor dem Tor war ausreichend. Ein Unentschieden wäre bis zum Ende wohl gerecht gewesen. Aber gut, dass Jantscher wieder an Bord ist. Gerade in solchen Spielen können präzise Flanken und Standards den Unterschied ausmachen. Am Schluss hats durch Flanke auf Wüthrich eh fast noch geklingelt. Sturm Graz!“

gewei: „Das heute war eine typische X-Partie, die am Papier mit Vorteil für uns zu werten wäre. LASK hatte den glücklichen Moment auf ihrer Seite. Passiert halt manchmal und ist dann dementsprechend auch zu akzeptieren. Wenn es auch schwerfällt.“

Douglas: „Gerade vom Spiel heimgekommen, 70 Minuten kraft- und saftlos, eigentlich wäre ein 0:0 gerecht gewesen. Gott sei Dank ist Jantscher wieder einigermaßen fit, wie er reinkam, ging ein richtiger Ruck durch die Mannschaft und die Ecken waren dann gleich alle brandgefährlich, wegen des fortgeschrittenen Alters von Jantscher gehört dort unbedingt noch nachgebessert.“

Vöslauer: „Ich hätte gehofft, dass wir eine echte Serie an ungeschlagenen Spielen starten bzw. weiter ausbauen, auch ein X gegen direkte Konkurrenten ist kein Beinbruch… diese Hoffnungen wurden heute enttäuscht…. Die Niederlage ist da, der LASK zieht seine Kreise, alles nicht sexy, aber unserer Truppe ist dieser Stolperer auf alle Fälle und verdammt auch nochmals zu verzeihen…“

OoK_PS: „Irgendwie stottert der Motor, gegen Altach war es ja auch alles andere als überzeugend, wenn man sich nicht vom Ergebnis blenden lässt. Die Torgefahr ist einfach zu gering, wenn nicht gerade Hojlund trifft. Hoffentlich wird es jetzt mit Jantscher wieder besser. Die Standards werden jedenfalls viel mehr Gefahr erzeugen, davon kann man ausgehen.“

